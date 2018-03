Scaletta di Giorgia a Milano | concerti del 7 e 8 marzo per l’Oronero Live Tour | orari e

optimaitalia

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Prosegue al Mediolanum Forum di Assago coi duedil'Oronero, la serie di 6 esclusivi appuntamenti dal vivo partiti con il doppiodel 2 e 3al PalaLottomatica di Roma. Il nuovo mini-nei palazzetti passa dacon le due date del 7 e 8per poi concludersi a Padova lunedì 12 e martedì 13alla Kioene Arena.Il nuovoa supporto dell'album Oroneroè l'occasione per festeggiare un anno e mezzo di Oronero, il più recente progetto discografico direcentemente tornato sul mercato nella versione dal vivo con l'aggiunta di due brani, Come neve in duetto con Marco Mengoni e Chiamami tu, entrambi presenti nelladiper questo nuovo.Per la prima volta nella sua carrierasi esibisce su un palco posto al centro del palazzetto, che percorre lungo i quattro lati per tutta la durata del ...