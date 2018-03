Saviano e Salvini | eroi per caso

ELEZIONI - Saviano VS SALVINI/ "Brinda con l'urina" - la replica di Vauro e Saverio Tommasi : "Sono tempi grigi" : Roberto SAVIANO contro Matteo SALVINI dopo il brindisi sui social: lo scrittore cita Gomorra, le repliche degli altri "nominati", da Vauro a 99 Posse e Tommasi.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 18:38:00 GMT)

Salvini contro Saviano : lo scrittore e i 99 Posse rispondono al brindisi | : Il leader della Lega ha postato sui social un "brindisi", con tanto di calice di bianco in mano, chiamando in causa diversi personaggi a lui poco graditi. Lo scrittore gli risponde citando la serie tv ...

Roberto Saviano come Don Pietro Savastano di Gomorra : il messaggio a Matteo Salvini “Biv” : Roberto Saviano come Don Pietro Savastano di Gomorra ed è subito caos. Nelle ultime ore non si parla d'altro e non solo per via del fatto che ogni volta che lo scrittore dice qualcosa diventa un caso, ma che questa volta lui stesso ha citato il famoso boss protagonista della serie Sky tratta dal suo romanzo. Ma cosa è successo di preciso? Sembra che a stuzzicare Saviano sia stato proprio Matteo Salvini. Il leader della Lega è uscito ...

Salvini brinda a Saviano che risponde con un flute di pipì : "Biv Matte', famm' capi' si me pozz' fida' 'e te!". Su Twitter lo scrittore e giornalista Roberto Saviano risponde al post di Matteo Salvini che si era fatto fotografare con un bicchiere di vino e aveva scritto: "Un brindisi da parte mia e vostra a Roberto Saviano, Fabio Fazio, Oliviero Toscani, Vauro, 99 Posse, Gad Lerner e Saverio Tommasi. Baci e abbracci". La citazione di Saviano riguarda ...

Salvini - brindisi ironico ai suoi 'nemici'. La risposta di Vauro - Saviano e 99 Posse : Baci e abbracci, ironizza il leader leghista tirando in ballo anche Fabio Fazio e Oliviero Toscani, che per ora non hanno replicato Elezioni 2018, chi governa? Due maggioranze possibili

Lite sui social tra Salvini e Saviano. E Roberto cita Gomorra : 'Biv Mattè' : 'Biv Mattè, famm' capì si me pozz' fidà 'e te!' , cit., . Roberto Saviano replica dalla sua pagina ufficiale Facebook , al brindisi alla sua salute postato ieri da Matteo Salvini su Instagram in cui ...

Salvini brinda ai suoi nemici. Saviano - Vauro &Co. si irritano : Botta e risposta via social network. La sfida tra Matteo Salvini e i suoi "nemici", Roberto Saviano in primis, si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo il post su Facebook del leader della Lega in cui "brindava" alla salute degli avversari, ora l'autore di Gomorra risponde su Twitter. "Mattè, famm' capì si me pozz' fidà 'e te!".La citazione di Saviano riguarda il boss ...

Salvini brinda ai suoi nemici Saviano e Vauro la prendono male. Vauro : Botta e risposta via social network. La sfida tra Matteo Renzi e i suoi 'nemici', Roberto Saviano in primis, si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo il post su Facebook del leader della Lega in cui '...

Salvini brinda ai suoi nemici. Saviano - Vauro&Co si irritano : Botta e risposta via social network. La sfida tra Matteo Renzi e i suoi "nemici", Roberto Saviano in primis, si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo il post su Facebook del leader della Lega in cui "brindava" alla salute degli avversari, ora l'autore di Gomorra risponde su Twitter. "Mattè, famm' capì si me pozz' fidà 'e te!".La citazione di Saviano riguarda il boss ...

Elezioni - Salvini : “Un brindisi a Saviano e ai 99 Posse”. Lo scrittore cita Gomorra : “Biv - famm’ capì si me pozz’ fida’ ‘e te” : Aveva deciso di festeggiare il successo elettorale con un brindisi su Facebook indirizzato a chi negli scorsi mesi lo aveva criticato. Roberto Saviano ai 99 Posse, passando per Gad Lerner, Vauro e Oliviero Toscani, il leader della Lega Matteo Salvini ha chiamato in causa tutti. “Un brindisi da parte mia a tutti lor, baci e abbracci”, ha scritto sui social corredando il post con una sua foto sorridente mentre alza un calice di vino ...

Saviano CONTRO SALVINI/ Cita la frase del Boss Savastano di Gomorra : “bevi l’urina”. Toscani - “è un ritardato” : Roberto SAVIANO e Oliviero Toscani CONTRO Matteo SALVINI: frase di Gomorra per far bere l'urina al leader Lega e gravi insulti dal fotografo: "E' un ritardato". Il brindisi e le polemiche(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 12:25:00 GMT)

Ora Saviano risponde a Salvini : cita prova di urina in Gomorra : Botta e risposta via social network. La sfida tra Matteo Renzi e i suoi "nemici", Roberto Saviano in primis, si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo il post su Facebook del leader della Lega in cui "brindava" alla salute degli avversari, ora l'autore di Gomorra risponde su Twitter. "Mattè, famm' capì si me pozz' fidà 'e te!".La citazione di Saviano riguarda il boss ...

Roberto Saviano risponde a Matteo Salvini : "Biv Matte’ - famm’ capì si me pozz’ fida’ ’e te!" : "Biv Matte', famm' capì si me pozz' fida' 'e te!". Cita il suo Gomorra, Roberto Saviano in risposta al brindisi di Matteo Salvini. Il leader della Lega ha postato su Twitter un'immagine nella quale alza un calice di vino bianco dedicandolo ai suoi "nemici", tra cui anche lo scrittore, che non ha tardato nel commentare il gesto."Un brindisi da parte mia e vostra - scrive Salvini - a Roberto Saviano, Fabio Fazio, Oliviero Toscani, Vauro, 99 ...

Salvini e la lista dei nemici «Brindiamo a Saviano - Fazio - Toscani e i 99 Posse» : Il leader della Lega ha «brindato» alla salute di intellettuali e giornalisti che lo criticano apertamente