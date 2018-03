Samsung non teme più LG | che sparisce dalle analisi di IDC Urge una scossa

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ Efficace riduzione del rumore - non convincono le Emoji AR : Tra pochi giorni Samsung Galaxy S9 e S9 Plus arrivano ufficilamente sul mercato. Promossa la riduzione del rumore, soprattutto nelle foto notturne, non convincono le Emoji AR.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 10:03:00 GMT)

Essential Phone ha venduto più di quanto anticipato mentre i pre-ordini dei Samsung Galaxy S9 non decollano : Stando alle ultime informazioni, le vendite di Essential Phone PH-1 potrebbero essere andate un po' meglio rispetto a quanto riportato nelle scorse settimane L'articolo Essential Phone ha venduto più di quanto anticipato mentre i pre-ordini dei Samsung Galaxy S9 non decollano è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Intelligent Scan di Samsung Galaxy S9 è più veloce ma non più sicuro : Secondo quanto rilevato da alcuni ricercatori esperti nel campo della sicurezza, Intelligent Scan, il nuovo sistema di autenticazione adottato da Samsung a bordo di Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, sarebbe più veloce ma non più sicuro rispetto ai metodi di sblocco presenti sui flagship della precedente generazione. L'articolo Intelligent Scan di Samsung Galaxy S9 è più veloce ma non più sicuro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il Galaxy S9 mostra come Samsung non sia più il leader del mercato : Mi sarei aspettato di più da una delle più grandi società del mondo. Non solo i nuovi smartphone Galaxy hanno quasi lo stesso aspetto dei loro predecessori, ma offrono anche le stesse funzionalità. A ...

Qualche curiosità che forse non sapete sul Samsung Galaxy S9 : Se credevate di conoscere ogni aspetto del Samsung Galaxy S9 forse dovreste leggere il nostro articolo perchè abbiamo raccolto tutte le nuove chicche del top di gamma della casa Sud Coreana I nuovi Galaxy S9 sono ufficiali. Ecco Qualche funzione o trucco del nuovo top di gamma Samsung In questi giorni di presentazioni folli di […]

Quanto vale Samsung Galaxy S8 e S7 e non solo per comprare S9 : valutazione programma ufficiale per ogni modello : Tutti i possessori di un Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ma anche di un Samsung Galaxy S7 e S7 Edge e pure di un modello dello stesso produttore più datato se lo staranno chiedendo: Quanto vale il loro telefono per acquistare un Samsung Galaxy S9 secondo il programma di permuta ufficiale del produttore valido fino al prossimo 15 marzo 2018? Come anticipato pure ieri nel corso del nostro approfondimento post uscita della nuova ammiraglia, anche ...

L’autonomia di Samsung Galaxy S9 non dovrebbe essere molto diversa da quella di Galaxy S8 : Secondo i dati ufficiali riportati da Samsung, l'autonomia dei nuovi Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus non dovrebbe differire più di tanto rispetto a quella di Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8 Plus. L'articolo L’autonomia di Samsung Galaxy S9 non dovrebbe essere molto diversa da quella di Galaxy S8 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung mantiene la vetta della classifica delle vendite - nonostante il calo del mercato : nonostante nel quarto trimestre del 2017 abbia fatto registrare un calo delle vendite rispetto allo stesso periodo del 2016, Samsung è riuscita a mantenere la leadership nelle classifiche di vendita, davanti a Apple. L'articolo Samsung mantiene la vetta della classifica delle vendite, nonostante il calo del mercato è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 cosa non fare se cade in mare : Il Samsung Galaxy S8 può essere usato in mare oppure si rovina. Telefono Bagnato con acqua salata che cosa bisogna fare Ecco la guida completa. Oggi vi spiegheremo se il Galaxy S8 puo' essere usato in acqua di mare, che cosa fare se Galaxy S8 cade in mare,Galaxy S8 cosa non fare se cade in mare.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus non dovrebbero avere più segreti grazie ai nuovi leak : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sarebbero stati quasi completamente svelati dagli ultimi leak: andiamo a scoprire quelle che a questo punto dovrebbero essere le specifiche tecniche dei due flagship, accompagnate da una bella carrellata di nuovi render e immagini promozionali. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus non dovrebbero avere più segreti grazie ai nuovi leak è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Primo unboxing per Samsung Galaxy S9 Plus? Non proprio : In Corea del Sud è già possibile acquistare Samsung Galaxy S9 Plus spendendo appena 98.000 won, poco più di 70 euro. Ma è davvero un Galaxy S9 Plus? Purtroppo si tratta di un clone, e una volta aperta la scatola le somiglianze sono finite. L'articolo Primo unboxing per Samsung Galaxy S9 Plus? Non proprio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Surriscaldamento Samsung Galaxy S7 e S7 Edge dopo ultimo aggiornamento : soluzione modalità sicura e non solo : I Samsung Galaxy S7 e S7 Edge sono stati investiti da una carrellata di aggiornamenti negli ultimi giorni. Parlo della patch di sicurezza del mese di gennaio che prima ha colpito i device no brand e successivamente, nella giornata di ieri, anche i modelli Vodafone e Tre Italia (mancano purtroppo ancora all'appello per un rinnovato firmware i dispositivi Wind e TIM). dopo i primi feedback positivi che pure vi abbiamo fornito, ecco che più utenti ...

Utenti Samsung Galaxy S8 non soddisfattissimi di Oreo : manca il Project Treble : La bella notizia dell'arrivo di Oreo stabile sul Samsung Galaxy S8 si accompagna ad un fattore un po' meno bello, e che di certo piacere non farà agli Utenti più accorti alle ultime soluzioni software concepite dal quartier generale di Mountain View. Ci riferiamo a Project Treble, il sistema che in futuro permetterà di velocizzare il processo di aggiornamento dei dispositivi Android, che ci auguravamo potesse fare la propria comparsa anche sul ...

Samsung Galaxy A8 è solo un S8 che non ci ha creduto abbastanza? Mettiamoli a confronto (video) : Abbiamo messo a confronto Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy A8, pensate che siano davvero tanto diversi? Forse sulla carta, ma nella prova sul campo la scelta si è rivelata molto più complicata del previsto, anche se in fin dei conti vi basterà seguire una semplice regola, scoprite quale. L'articolo Samsung Galaxy A8 è solo un S8 che non ci ha creduto abbastanza? Mettiamoli a confronto (video) è stato pubblicato per la prima volta su ...