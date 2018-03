Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus | anche la nuova posizione del sensore delle impronte

Galaxy S9 venderà più di Galaxy S8? Intanto Samsung rilascia Experience App : Come andranno le vendite del Galaxy S9 rispetto al Galaxy S8? Intanto Samsung rilascia la Experience App per tutti coloro che vogliono sapere di più sulle nuove ammiraglie.I Preordini in vari paesi dei nuovi top di gamma Galaxy S9 e S9+ sono iniziati e, secondo quanto trapelato da una fonte ufficiale, Samsung spera vivamente che le vendite saranno migliori rispetto alla passata gamma Galaxy S8.Samsung Galaxy S9 venderà di più del Galaxy ...

Samsung pubblica sul Google Play Store la nuova "Experience app for Galaxy S9/S9+", che consente di "provare" alcune delle funzionalità e delle caratteristiche dei nuovi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus appena presentati al MWC 2018.

Samsung Galaxy S7 e S7 Edge arriva il nuovo firmware di marzo 2018 : Samsung ha iniziato a rilasciare i nuovi aggiornamenti firmware di marzo 2018 per i Galaxy S7 e S7 Edge brandizzati Vodafone: i dettagli.Segnaliamo che da poche ore il colosso dell’elettronica Samsung ha iniziato a rilasciare in Italia un nuovo aggiornamento firmware per i suoi smartphone ex top di gamma Galaxy S7 SM-G930F e Galaxy S7 Edge SM-G935F.Samsung Galaxy S7 e S7 Edge iniziano a ricevere il nuovo aggiornamento firmware di marzo ...

Stando alle ultime informazioni, le vendite di Essential Phone PH-1 potrebbero essere andate un po' meglio rispetto a quanto riportato nelle scorse settimane

Prende il via l’aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus Vodafone oggi 6 marzo : i dettagli : Il giorno è arrivato: l'aggiornamento dei Samsung Galaxy S8 e S8 Plus Vodaone ad Oreo è partito proprio oggi 6 marzo. L'operatore ha tenuto fede alla parola data con la pianificazione dei suoi update, condivisa qualche giorno fa con i nostri lettori ed in effetti Android 8.0 sta gradualmente toccando tutti i dispositivi interessati. I firmware dedicati al major update sono i seguenti: G950FXXU1CRAP per il modello Galaxy S8 no brand e il ...

Samsung Galaxy S9 : migliori cover e pellicola di vetro : Samsung ha presentato da pochissimo i nuovi smartphone della linea S9 e noi siamo già intenti a redigere questa guida d’acquisto che vi aiuterà a proteggere al meglio i vostri gioiellini. Dal punto di vista delle dimensioni infatti è cambiato poco o nulla, a parte la disposizione del sensore d’impronte, situato questa volta subito sotto la fotocamera. Il vantaggio di questo cambiamento a metà è che molti produttori sono riusciti ad ...

Mezzo flop Samsung Galaxy S9 rispetto all’S8 : due verità dietro le prevendite negative : Il Samsung Galaxy S9, come era ampiamente prevedibile, non ha portato con sé novità rivoluzionarie rispetto a quanto abbiamo avuto modo di toccare con mano nell'ultimo anno grazie al Samsung Galaxy S8. Se quest'ultimo ha rappresentato un momento di rottura rispetto al passato della "linea S", sia dal punto di vista hardware, sia sul fronte del design, lo stesso certo non si può dire per il top di gamma che è stato svelato dal produttore coreano ...

Galaxy S9 catturare schermata Samsung Screenshot : La migliore guida su come si fa uno Screenshot Samsung Galaxy S9, creare uno Screenshot, scattare Screenshot Samsung Galaxy S9, Salvare schermata Samsung Galaxy S9.

Samsung Galaxy S8 e S8 Plus brand Vodafone si aggiornano in queste ore ad Android 8.0 Oreo con Samsung Experience 9.0 e patch di sicurezza di febbraio. L'update G950/G955FXXU1CRB7 è piuttosto pesante, per cui vi consigliamo di effettuarlo sotto rete Wi-Fi.

Rate di TIM sul prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : promozioni già importanti : Riusciamo finalmente ad intravedere il prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus con TIM, con ripartizione Rateale e tutto quanto il resto (potrete approfittarne a partire dall'8 marzo), grazie alle indiscrezioni riportate da 'hwbrain.it'. Prima di immergervi nella lettura e valutare la possibilità di cogliere al volo le offerte, facciamo presente che potrete aderire solo in presenza di una SIM con piano dati regolarmente attivo. Per il Samsung ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ I prezzi in Italia. La versione da 256 GB solo nello shop ufficiale Samsung : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus: dove e come acquistare i due nuovi smartphone in Italia. La versione da 256 GB è esclusiva dello shop ufficiale Samsung.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 09:46:00 GMT)

Cruciale aggiornamento di marzo per Samsung Galaxy S8 e S7 : dettagli patch di sicurezza - cosa migliora : Oggi 6 marzo siamo già in grado di dettagliare l'aggiornamento di marzo previsto su Samsung Galaxy S8 e S7 ma anche su tutti gli altri device per i quali il produttore prevederà, nel breve periodo, l'integrazione dell'ultimissima patch di sicurezza. Nella serata di ieri sera è stata per prima naturalmente Google a rendere noti i dettagli dell'update mensile correttivo ma questa mattina, riusciamo già a fornirvi, grazie alla sezione specifica del ...

Sta per giungere al termine l'attesa dei possessori di Samsung Galaxy Note 8, il top di gamma presentato nella scorsa estate e che sta ancora

Dopo TIM, Tre e Wind, anche Vodafone si unisce al novero degli operatori telefonici che consentono di preordinare i nuovi Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+