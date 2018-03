Samsung | arriva il TV camaleonte che si adatta alla parte di casa

Samsung Galaxy S7 e S7 Edge arriva il nuovo firmware di marzo 2018 : Samsung ha iniziato a rilasciare i nuovi aggiornamenti firmware di marzo 2018 per i Galaxy S7 e S7 Edge brandizzati Vodafone: i dettagli.Segnaliamo che da poche ore il colosso dell’elettronica Samsung ha iniziato a rilasciare in Italia un nuovo aggiornamento firmware per i suoi smartphone ex top di gamma Galaxy S7 SM-G930F e Galaxy S7 Edge SM-G935F.Samsung Galaxy S7 e S7 Edge iniziano a ricevere il nuovo aggiornamento firmware di marzo ...

Samsung Galaxy S9 arriva anche da TIM : ecco i dettagli in anteprima : I nuovi Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ arriveranno tra pochi giorni nel parco prodotti acquistabili da TIM: ecco i dettagli sulle modalità di pagamento.I clienti TIM saranno contenti di sapere che a partire dal 8 marzo 2018 nel proprio parco prodotti lo storico operatore italiano inserirà due importanti dispositivi mobili: il Galaxy S9 e il Galaxy S9+Sono gli ultimi top di gamma di Samsung, annunciati giusto una settimana fa, e sono senza ombra ...

Galaxy S6 e S6 Edge : ad inizio marzo arriva il nuovo firmware di Samsung : Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy S6 e S6 Edge in Italia: ecco i dettagli più importanti da sapere.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy S6 SM-G920F e Galaxy S6 Edge SM-G925F che sono disponibili in Italia due nuovi aggiornamenti firmware.Samsung Galaxy S6 e S6 Edge: ecco i nuovi firmware disponibili in Italia da marzo 2018Più nello specifico il modello S6 sta ricevendo il nuovo ...

Samsung Pay arriva in Italia : gli smartphone Galaxy abilitati : Il servizio di pagamento in mobilità Samsung Pay presto arriverà anche in Italia: ecco la prima lista degli smartphone Galaxy che saranno abilitati ad utilizzarlo.Per chi non lo sapesse ancora Samsung Pay è il nuovo sistema di pagamento sviluppato dall’azienda coreana che sfrutta il chipset NFC degli smartphone Galaxy e permette di comprare quello che volete nei negozi sostituendo di fatto la vostra carta di credito o di debito.E’ un ...

Samsung Galaxy J8 (2018) e LG G710 “Judy” potrebbero arrivare entro qualche mese : Il presunto Samsung Galaxy J8 (2018) passa da GeekBench mostrando alcune possibili specifiche tecniche, mentre il solito @evleaks sostiene che il prossimo top di gamma di LG, nome in codice "Judy", avrà come numero di modello "LG G710". L'articolo Samsung Galaxy J8 (2018) e LG G710 “Judy” potrebbero arrivare entro qualche mese è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung punzecchia Apple ma arriva il clone di iPhone X! : Non si parla di falsi ma di una caratteristica che ha suscitato parecchie critiche verso Apple. L’iPhone X è un bel dispositivo venduto a caro prezzo ma la presenza del notch, il lunotto nero nel lato superiore dello schermo, non ha convinto proprio tuttiProprio durante l’MWC 2018, Samsung ha lanciato una frecciatina ad Apple ed ha evidenziato le nuove caratteristiche della linea di punta di Galaxy S9, mettendo appunto in evidenza ...

Con Samsung Galaxy S9 arriva anche il nuovo e aggiornato Samsung DeX Pad : Samsung DeX Pad è il nuovo Samsung DeX lanciato con Samsung Galaxy S9 e S9 Plus: trasformate il vostro smartphone in un trackpad e ricreate una workstation desktop. L'articolo Con Samsung Galaxy S9 arriva anche il nuovo e aggiornato Samsung DeX Pad è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Internet 6.4 arriva sul canale stabile con patch di sicurezza e alcune novità : Samsung Internet si aggiorna alla versione 6.4 ed è disponibile sia sul Play Store di Google sia sul Galaxy App Store di Samsung. Tra le novità si segnalano le patch di sicurezza per Spectre e il controllo diretto dei download dal browser. L'articolo Samsung Internet 6.4 arriva sul canale stabile con patch di sicurezza e alcune novità è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Arrivano sul mercato tutte le cover ufficiali di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : Da un negozio online di Birmingham Arrivano sul mercato tutte le cover di Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus. Le custodie sono correlate quasi tutte di un'immagine, di una tabella con le specifiche e dei prezzi di vendita. Purtroppo soltanto alcune sono disponibili alla vendita, le altre sono previste per le prossime settimane. L'articolo Arrivano sul mercato tutte le cover ufficiali di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus è stato pubblicato ...

Samsung Galaxy S8 Android 8 Arrivato ! Download : Samsung disponibile il Download Android 8 Galaxy S8 versione definitiva. Aggiornamneto Android 8 Samsung Galaxy S8 disponibile via OTA. Lo stavate aspettando da molto tempo Download Android 8 Samsung Galaxy S8, aggiornamento Android 8 Samsung Galaxy S8, Android Oreo Galaxy S8 Download.

Android 8.0 Oreo Per Samsung Galaxy S8 Arriva In India e Polonia : L’aggiornamento firmware ad Android 8.0 Oreo Arriva anche sui Samsung Galaxy S8 in Polonia e India. Quando in Italia? Aggiornamento Android Oreo 8.0 Galaxy S8 Disponibile in Polonia e India Continua il rilascio del firmware basato su Android Oreo 8.0 per Galaxy S8. Nella giornata di ieri abbiamo visto che Samsung ha iniziato il rilascio di Android Oreo 8.0 in […]

Samsung Galaxy S8 : arriva Android 8.0 Oreo : Samsung ha iniziato a lanciare l'aggiornamento Android 8.0 Oreo per i Galaxy S8 e Galaxy S8+. Per ora, la nuova versione del sistema operativo è disponibile solo in Germania e solo per i possessori degli S8 che fanno parte del programma dei beta tester. Tutti coloro che non hanno aderito al suddetto programma e sono attualmente proprietari dei Galaxy S8 riceveranno l'aggiornamento OTA dopo 24 ore. Alcune delle novità di Android Oreo su Galaxy ...

Galaxy S9 : arriva la brutta notizia per i fan Samsung - l'anticipazione : Samsung Galaxy S9 è ormai alle porte. L'uscita del flagship della casa coreana è atteso per il 25 febbraio alla vigilia del Mobile World Congress. Le fughe di notizie (più o meno volute) ci hanno rivelato molto su quello che sarà il top di gamma asiatico, sebbene fino a quando non gli sarà tolto il velo si saprà poco o nulla di ufficiale. Per il momento si è a conoscenza del fatto che rappresenterà un vero e proprio upgrade di ciò che è stato ...

Samsung Galaxy S8 e S8 Plus : Android 8.0 Oreo potrebbe arrivare a fine febbraio : Stando ad un'indiscrezione proveniente dal Nord Africa,l'update ad Android 8.0 Oreo per i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus sarebbe programmato per la fine del mese. L'articolo Samsung Galaxy S8 e S8 Plus: Android 8.0 Oreo potrebbe arrivare a fine febbraio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.