: #Salvini: Sono pronto a fare il Presidente del Consiglio. #dentroaifatti @MediasetTgcom24 - matteosalvinimi : #Salvini: Sono pronto a fare il Presidente del Consiglio. #dentroaifatti @MediasetTgcom24 - Giorgiolaporta : Matteo #Salvini accende l'entusiasmo di chi vota #centrodestra e conquista il consenso di tante persone che non son… - Giorgiolaporta : I leader del #centrodestra #Berlusconi, #Salvini, #Meloni e #Fitto sono ottimisti per il raggiungimento del 40% e d… -

"Andare al governo è il nostro obiettivo. Stiamo lavorando alla squadra e, nel rispetto delle scelte del presidente della Repubblica, siamo pronti ale forze politiche rappresentate in Parlamento". Lo afferma in una nota il segretario della Lega Matteo, candidato in pectore della coalizione di centrodestra.(Di mercoledì 7 marzo 2018)