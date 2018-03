Salone di Ginevra - Pininfarina presenta le HK GT e H2 Speed

Salone di Ginevra - non solo suv. Ecco i prototipi e le concept car che fanno tendenza – FOTO : I grandi saloni dell’automobilismo, come quello “in onda” a Ginevra in queste ore, non servono esclusivamente come cassa di risonanza mediatica per le novità su quattro ruote messe a listino dai costruttori: suggeriscono infatti anche delle tendenze tecniche e tecnologiche che costituiscono sempre un’interessante finestra sul futuro della mobilità. Ecco quindi un elenco dei prototipi da non perdere fra quelli presentati in anteprima alla ...

Ginevra scalda i motori del Salone 2018 : Ginevra scalda i motori del Salone 2018 Sono almeno 90 le anteprime mondiali, con le italiane che lanciano il guanto di sfida Continua a leggere L'articolo Ginevra scalda i motori del Salone 2018 proviene da NewsGo.

Salone di Ginevra 2018 - Renault EZ-GO : Tra le tante novità e i numerosi concept presenti a Ginevra al Salone dell'automobile 2018 troviamo anche la EZ-GO di Renault. Più che una semplice auto futuristica "easy-GO" rappresenta un servizio ...

Salone Ginevra 2018 - Nissan IMx Kuro Concept : Il futuro dell'automobile in questi giorni si trova a Ginevra con il Salone 2018. Tutte le principali case automobilistiche hanno portato innovazioni tecnologiche degne di nota ma probabilmente ...

Fca allunga in Borsa - +5% - dopo parole di Marchionne al Salone di Ginevra : MILANO - Fca in allungo a piazza Affari. non appena l'ad del gruppo, Sergio Marchionne ha iniziato a parlare dal salone dell' auto di Ginevra, i titoli hanno allungato il passo a Piazza...

Salone Ginevra - in anteprima mondiale Qooder : lo scooter a 4 ruote : Ginevra, 6 mar. , askanews, In anteprima mondiale al Salone Internazionale dell'Auto di Ginevra 2018 l'azienda svizzera Quadro Vehicles presenta Qooder, uno scooter a 4 ruote che combina il meglio del ...

Salone dell'Auto di Ginevra 2018 - tra auto elettriche e dazi di Trump - : Al via l'88esima edizione della manifestazione internazionale. Protagoniste le propulsioni alternative e modelli innovativi a bassa emissione. Numerose le novità tra suv e supercar

Salone di Ginevra : il SUV Range Rover SV Coupé sarà l'attrazione principale della kermesse elvetica : Ne saranno assemblati a mano, per i clienti di tutto il mondo, non più di 999 esemplari. Gerry McGovern, Chief Design Officer di Land Rover ha dichiarato: 'la Range Rover SV Coupé è la celebrazione ...

Salone di Ginevra 2018 : anteprima mondiale della concept car I.D. VIZZION : La connettività a 360° regala un interessante viaggio nel 2030: un mondo in cui quasi tutto sarà concepibile e possibile in termini di mobilità. La tecnologia di comunicazione dell'auto si evolve ...

Renault Ez-Go - il car sharing robot sbarca al Salone di Ginevra – FOTO : Elettrica, autonoma, condivisa. E’ questa la visione della mobilità urbana del futuro che Renault propone al salone di Ginevra con la Ez-Go, una sorta di veicolo-robot che grazie al dialogo con le infrastrutture è in grado di trasportare autonomamente passeggeri in città. Una buona alternativa sia alla mobilità individuale che al trasporto pubblico. Si tratta di un mezzo che dispone, oltre che della propulsione elettrica, anche di ...

Renault : la casa francese per festeggiare i 120 anni presenterà importanti novità al Salone di Ginevra : ... padiglione 4, , durante la conferenza stampa trasmessa in streaming su group.Renault.com. ZOE versione 2018 e il suo nuovo motore R110 La versione 2018 di ZOE, il veicolo elettrico più venduto in ...

Salone di Ginevra - Il nostro stand con la Gran Turismo da guidare : Nello stand di Quattroruote al Salone di Ginevra (Hall 5 5032), ci saranno due attrazioni imperdibili. Da una parte, lultima creatura della Zagato, ovvero lIsoRivolta Vision GT, sportiva estrema nata per il videogioco Gran Turismo della Playstation Sony, e diventata realtà. Dallaltra, per lappunto, la possibilità di mettersi virtualmente al volante proprio di una Gran Turismo e di cimentarsi in una simulazione di guida in pista salendo a bordo ...

Salone di Ginevra - La Talisman S-Edition e le altre novità Renault : La Renault ha presentato al Salone di Ginevra diverse novità, a partire dalla nuova concept autonoma EZ-GO per arrivare a modelli più concreti come le Scénic con il nuovo motore 1.3 TCe, la versione da 110 CV dell'elettrica Zoe e la variante sportiva della Talisman, la S-Edition.La più potente. La nuova versione della familiare porta al debutto il 1.8 turbo derivato dalla Mégane RS già proposto nella gamma della Espace: questa unità dispone di ...

Skoda Fabia - La Wagon al Salone di Ginevra : La Skoda completa l'elenco di novità del Salone di Ginevra presentando nuove immagini ufficiali della Fabia Wagon e i particolari degli interni. La Fabia è stata infatti sottoposta a un corposo restyling che ha interessato la zona frontale e i gruppi ottici: con paraurti, mascherina ed elementi led inediti (anche al posteriore) si ritrova così il dna dei modelli più recenti. Sono previsti anche cerchi di lega da 18" per la sola cinque ...