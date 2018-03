Salone di Ginevra | non solo suv Ecco i prototipi e le concept car che fanno tendenza

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 marzo 2018) I grandi saloni dell’automobilismo, come quello “in onda” ain queste ore, non servono esclusivamente come cassa di risonanza mediatica per le novità su quattro ruote messe a listino dai costruttori: suggeriscono infatti anche delle tendenze tecniche e tecnologiche che costituiscono sempre un’interessante finestra sul futuro della mobilità.quindi un elenco deida non perdere fra quelli presentati in anteprima alla rassegna elvetica. Al solito l’ordine di presentazione è alfabetico. E cominciamo dalla Audi Pop.Up Next, che vedete qui sotto. Trattasi della versione evoluta del prototipo per un’auto modulare volante, che già si era visto aldidello scorso anno: il progetto originale è nato dalla collaborazione fra Airbus e Italdesign. La volontà di base rimane la stessa: utilizzare le autostrade del cielo quando quelle di terra sono congestionate. ...