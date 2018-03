RUTHIE ANN MILES L’attrice di Broadway travolta da un’auto | indagine in corso e nuovi

RUTHIE ANN Miles / L’attrice di Broadway travolta da un’auto : una raccolta fondi per le famiglie delle vittime : L’attrice Ruthie Ann Miles , nota soprattutto come interprete di musical, incinta, è stata travolta da una macchina. Morta la figlia di quattro anni e il figlio di un’amica che era con lei.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 18:31:00 GMT)

RUTHIE ANN Miles - l’attrice statunitense travolta da un’auto passata col rosso. Morta la figlia di 4 anni : travolta da un’auto passata con il rosso, a Brooklyn. Con lei c’era la sua bambina di quattro anni, sul passeggino. Ruthie Ann Miles, attrice nella serie The Americans e in molti musical, ha visto morire così sua figlia. Stessa sorte anche per il figlio di una donna che si trovava con lei, anche lui morto sul colpo. Il bambino aveva un anno. Ruthie si trova adesso in ospedale: le sue condizioni e quelle del bambino che porta in ...