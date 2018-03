Roma VIII Calcio I Cat | Di Casola attende i prossimi 3 match

Roma - danza mediterranea in scena al Teatro Olimpico con l'VIII edizione del Festival Internazionale della Danza : Al via l'8 marzo l'VIII edizione del Festival Internazionale della Danza di Roma della Filarmonica Roma na e Teatro Olimpico , con due classici della coreografia italiana di oggi: 'Carmen' , 8/9/10 ...

Al via l'VIII Festival internazionale della Danza di Roma : 'Un cartellone che porta in scena spettacoli che molto hanno a che fare con le nostre radici culturali, con la nostra storia -ha spiegato Matteo D'Amico, vice presidente dell'Accademia Filarmonica ...

Al via l'VIII Festival internazionale della Danza di Roma : ''Un cartellone che porta in scena spettacoli che molto hanno a che fare con le nostre radici culturali, con la nostra storia -ha spiegato Matteo D'Amico, vice presidente dell'Accademia Filarmonica ...

Roma VIII - Fiaschetti : «Testa al Giardinetti» : Roma - Oltre cinque mesi senza sconfitte. Poi due ko in quattro giorni. E' davvero strana la settimana di San Valentino della Prima categoria della Roma VIII . Dopo lo scivolone di campionato a Rocca ...

Roma VIII calcio (I cat.) : Fiaschetti - ora testa al Giardinetti : Fiaschetti : «Il doppio k.o.? La squadra gioca, ora testa al Giardinetti » Roma – Oltre cinque mesi senza sconfitte. Poi due k.o. in quattro giorni.... L'articolo Roma VIII calcio (I cat.) : Fiaschetti , ora testa al Giardinetti su Roma Daily News.

Juniores Roma VIII - Capasso : «Torre Angela? Sarà un grande derby» : Roma - Non riesce a trovare la continuità sperata la Juniores provinciale della Roma VIII . L'impegno di mister Daniele Polletta è sotto gli occhi di tutti, ma i suoi ragazzi non hanno ancora 'svoltato'...

Asd Roma VIII calcio : 2018 inizia con un 6-0 : Roma – La prima gara del 2018 non è stata molto diversa da quelle viste nella prima parte della stagione. La Roma VIII ha ripreso... L'articolo Asd Roma VIII calcio : 2018 inizia con un 6-0 su Roma Daily News.

Roma - Foschi (Pd) : al municipio VIII non si vota il 4 marzo : Roma, 16 gen. (askanews) 'Al municipio Roma VIII (quello commissariato per il fallimento dell'amministrazione grillina) non si vota il 4 marzo ma si voterà con la tornata elettorale di giugno. Andremo ...