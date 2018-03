Roma | sgomberata un' invalida anziana e nullatenente

ilgiornale

(Di mercoledì 7 marzo 2018) È stataPaola Gazzerini, la 75enneche viveva abusivamente in un appartamento di via Carlo Tranfo alle case popolari del quartiereno di San Basilio.Per scongiurare lo sgombero, mercoledì mattina, sono scesi in piazza un centinaio di residenti per protestare pacificamente. Tra loro anche esponenti del sindacato Asia-Usb e di Potere al popolo che hanno aiutato a issare le barricate su via Mechelli dove sono stati posizionati quattro cassonetti dei rifiuti in mezzo alla strada per impedire il passaggio del camion che avrebbe dovuto traslocare i mobili di Paola. Sul posto sono giunti anche la polizia, i vigili del fuoco e un’ambulanza che ha portato in ospedale la signora Paola per un lieve malore. Lei, pensionata che vive con 580 euro al mese, aveva subìto un primo sgombero già lo scorso dicembre. In quella occasione aveva spiegato a...