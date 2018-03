Roma | occhi su due centrocampisti del Real Madrid

Roma - l'ex Cicinho dice addio al calcio : 'Troppi problemi al ginocchio' : SAN PAOLO , BRASILE, - Cicinho , l'ex terzino della Roma , attualmente in forza alla Brasiliense squadra della quarta serie brasiliana, dice addio al calcio giocato. Il brasiliano appende gli scarpini ...

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite : occhio al big match Napoli-Roma (27^ giornata) : Pronostici Serie A: Quote e scommesse sulle partite della 27^ giornata del massimo campionato italiano. Tante le sfide apete: attenzione al big match Napoli-Roma al San Paolo. (Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 05:47:00 GMT)

Da Burian a Big-snow : possibili altri fiocchi su Roma e Napoli : Roma, 28 feb. , askanews, Il gelido vento siberiano ha le ore contate. Una perturbazione atlantica sta per fare il suo ingresso sull'Italia: le temperature ancora molto basse favoriranno nevicate ...

Gene Gnocchi diventa "Virginio" Raggi a DiMartedì : "Di tutta la neve che è caduta a Roma ne abbiamo restituito la metà" : "Comunque ci tengo a dire che di tutta la neve ricevuta 'sti giorni a Roma ne abbiamo restituita la metà. Ho qui la copia del bonifico. Certo, a parte due o tre furbetti che se so' voluti tenè la neve per far un pupazzo e li abbiamo espulsi". Gene Gnocchi diventa "Virginio" Raggi e ironizza sulla nevicata a Roma e la sindaca della Capitale.

Due fiocchi e Roma va in tilt. Tanto la Raggi sta al caldo... : Nevica a Roma? Si chiudono le scuole, ieri e oggi, e si vola in Messico. Colpo di genio di Virginia Raggi. Invece di restare in Campidoglio con i piedi nel fango a sorbirsi noiosissime e inutili polemiche sul fatto che bastano dieci centimetri di neve a paralizzare la Capitale la sindaca se ne va al caldo per partecipare (e qui si vede il guizzo di genio) a una conferenza sul clima. La polemica per la sua assenza è assicurata e i social si ...

Il fascino della Neve a Roma : la Capitale diventa un grande “Paese dei Balocchi” - Parco degli Acquedotti preso d’assalto dai bambini [GALLERY] : 1/61 ...

Neve a Roma : treni in ritardo. "E che saranno mai due fiocchi". Fino a 140 minuti di ritardo : "Circolazione ferroviaria al momento fortemente rallentata, a tratti ferma, nel nodo di Roma, a causa delle precipitazioni nevose che stanno bloccando alcuni scambi nelle stazioni del nodo". E i ritardi dei treni sono diventati protagonisti come la Neve a Roma. Una delle immagini che sta facendo il giro di twitter riguarda proprio i ritardi.Che sarà mai qualche fiocco di Neve... #NeveaRomapic.twitter.com/nyvbFnQTA9 — andrea scrosati ...

Assedio neve - fiocchi a Roma : Italia sotto Assedio del maltempo con Roma che si è svegliata completamente imbiancata . La morsa gelida di Burian si sta facendo sentire e raggiungerà il suo apice proprio questa settimana. La ...

Nevica a Roma - fiocchi sempre più intensi : la Capitale a rischio paralisi : Un lunedì decisamente anomalo per tutti i Romani: la Capitale si è risvegliata imbiancata di neve. Con le scuole chiuse e le corse degli autobus limitate o soppresse, Roma si appresta...

Roma - primi fiocchi di neve dal centro a Ostia : neve a Roma: i primi fiocchi di neve hanno cominciato a scendere verso mezzanotte. Roma Nord, Boccea, centro storico hanno visto scendere fiocchi misti a pioggia che però non riescono in un...

Roma - primi fiocchi di neve dal centro a Cinecittà : I primi fiocchi di neve hanno cominciato a scendere su Roma. Roma Nord, Boccea, centro storico, fiocchi misti a pioggia che però non riescono in un primo momento ad attecchire. La temperatura...

Maltempo - ecco Buran : allerta neve a Roma - primi fiocchi a Firenze : Il gelo siberiano di Burian sta raggiungendo l'Italia: oggi vento freddo e nevicate fino in pianura. Tra questa sera e lunedí, riferisce Meteo.it, rischio di fiocchi di neve anche su Roma, Napoli e in ...