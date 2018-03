Roma | cocaina nei salotti dei Parioli e nei locali vip | 21 arresti

Cocaina nei salotti della ‘Roma bene’ : 21 arresti : Roma, 7 mar. – (AdnKronos) – Cocaina nei salotti romani e nei locali notturni della ‘Roma bene’. Sono 21 le persone arrestate a seguito di un’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e condotta dai carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura. Cinque persone sono state arrestate in flagranza di reato e 16 colpite da ordinanza di custodia cautelare per i reati di ...

Roma : Sequestrati hashish - marijuana e cocaina - arrestato 22enne Romano : Roma: Carabinieri fermano ragazzo per un controllo e sequestrano hashish, marijuana e cocaina Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, a seguito di un controllo alla... L'articolo Roma: Sequestrati hashish, marijuana e cocaina, arrestato 22enne Romano su Roma Daily News.

Roma : Sequestrati 1 Kg di cocaina e 8mila euro - due arresti : Roma: Carabinieri sequestrano a Tor Bella Monaca 1 Kg di cocaina e 8.000 euro, arrestata coppia Romana Roma – Due pusher Romani, entrambi di 45 anni, sono... L'articolo Roma: Sequestrati 1 Kg di cocaina e 8mila euro, due arresti su Roma Daily News.

Roma : in macchina con 3 chili di cocaina. Un arresto a Roma : Roma – Polizia Strale trova 3 chili di cocaina sul Grande raccordo anulare Roma – La Polizia di Stato ha rinvenuto 3 panetti, da un... L'articolo Roma: in macchina con 3 chili di cocaina. Un arresto a Roma su Roma Daily News.

Roma - consegnava la cocaina in ambulanza : a processo autista pusher : L'autista dell'ambulanza che spacciava cocaina e il responsabile dell'ufficio automezzi del policlinico Umberto I che intascava lo stipendio, anche se si assentava dall'ufficio per andare a lavorare ...

Roma : hashish e cocaina a Quarticciolo e Centocelle - 14 arresti : hashish e cocaina al Quarticciolo e Centocelle: 14 arresti Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Prenestino hanno eseguito questa mattina... L'articolo Roma: hashish e cocaina a Quarticciolo e Centocelle, 14 arresti su Roma Daily News.

Roma - tre chili di cocaina sotto i sedili dell'auto : arrestati un Romano e un albanese : Durante un controllo nella zona del Tiburtino, nei pressi di Pietralata, i poliziotti hanno arrestato un italiano di 47 anni ed un albanese di 34 anni, colti in flagranza durante lo scambio di circa 3,...