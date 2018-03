Risultati Champions League Diretta gol live score | squadre in campo | si gioca! ritorno

Juventus si qualifica ai quarti se.../ Champions League : la tradizione di Max - Risultati utili col Tottenham : Juventus si qualifica ai quarti se... i risultati che servono alla squadra bianconera per sovvertire il 2-2 dell'Allianz Stadium maturato all'andata, e superare il turno in Champions League(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 15:52:00 GMT)

Risultati Champions League / Diretta gol live score : Real Madrid e Liverpool volano ai quarti! : Risultati Champions League, Diretta gol live score: Real Madrid e liverpool sono le prime due squadre che si qualificano ai quarti di finale, confermando il pronostico dopo l'andata(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 22:27:00 GMT)

ROMA SI QUALIFICA AI QUARTI SE…/ Risultati utili con lo Shakhtar : quel gol in trasferta... (Champions League) : ROMA si QUALIFICA ai QUARTI se... Risultati utili contro lo Shakhtar al ritorno per ribaltare la sconfitta 2-1 subita ieri in Ucraina (Champions League)(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 16:57:00 GMT)

Risultati Champions League/ Diretta gol live score : la Roma cade ma spera! Reti bianche in Andalusia : Risultati Champions League: Diretta gol live score, andata degli ottavi. La Roma perde in rimonta in Ucraina, ma ha ampie speranze di qualificazione. Nessun gol al Sanchez Pizjuan(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 22:27:00 GMT)