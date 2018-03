' Rischio Troika come in Grecia Reddito cittadinanza impossibile' 5Stelle | l' allarme di

'Rischio Troika come in Grecia Reddito cittadinanza impossibile' 5Stelle - l'avvertimento di Tronchetti : Il mondo del business si divide sul risultato delle urne che ha decretato la vittoria di M5S e Lega. Se il Ceo di Fca Sergio Marchionne e il presidente della Confindustria Vincenzo Boccia non si sono mostrati preoccupati per l'affermazione dei grillini Segui su affaritaliani.it