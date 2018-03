Riqualificazione energetica degli edifici pubblici | c' è la firma di 24 comuni

Milano. Venti milioni per interventi di Riqualificazione energetica : Il Comune di Milano ha stanziato di 20 milioni di euro per inter Venti di riqualificazione energetica su edifici di proprietà

Vicenza. Scuole : Riqualificazione energetica e miglioramento sismico : Buone notizie per le Scuole vicentine. In occasione di un sopralluogo alla scuola primaria Fraccon, l’assessore alla cura urbana Cristina

FOCUS bonus edilizi/5. Riqualificazione energetica - il ruolo chiave degli amministratori di condominio : Il mondo condominiale è ancora al centro delle occasioni fiscali del 2018. Tra agevolazioni in corso, confermate e del tutto nuove (si vedano gli altri articoli nella pagina) questo è...

Bonus casa - detrazioni anche fino al 75% per la Riqualificazione energetica : Il mondo condominiale è ancora al centro delle occasioni fiscali del 2018. Tra agevolazioni in corso, confermate e del tutto nuove questo è l'anno più conveniente per investire nella riqualificazione del ...