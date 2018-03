Repubblica con Zeit Online prepara ' My Country Talks' | piattaforma digitale sul dibattito

Di Maio scrive a Repubblica : "Basta giochi di palazzo - non si può fermare il vento con le mani" : È un caso che il “capo politico” del M5s prenda carta e penna per lanciare un appello dalle colonne di Repubblica, giornale di riferimento dell’elettorato di centrosinistra? Forse no, ma non vorremmo essere...

M5S - Raggi : “Iniziata la Terza Repubblica. Aumentati i consensi anche a Roma” : “Ho sentito Nicola Zingaretti e gli ho fatto gli auguri per il mandato”, dice Virginia Raggi, sindaca di Roma, a margine di una presentazione. “Il M5S ha visto crescere i suoi consensi ovunque, su Roma e in tutto il sud Italia. È iniziata la Terza Repubblica, come ha detto Luigi Di Maio. La repubblica dei cittadini”. L'articolo M5S, Raggi: “Iniziata la Terza Repubblica. Aumentati i consensi anche a Roma” ...

Il consigliere Piero Bitetti scrive al presidente della Repubblica Sergio Mattarella : Ma la guida del governo deve essere riconosciuta alla prima forza politica d'Italia. So bene, illustre Signor presidente, che lei conosce perfettamente queste dinamiche e se mi sono comunque permesso ...

Elezioni 2018 - la Seconda Repubblica è morta. Ora M5s e Lega creeranno un’alleanza anti-sistema? : Le Elezioni del 4 marzo disegnano un risultato di portata storica, che il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha già descritto come un passaggio dalla Seconda alla Terza Repubblica. Le forze che avevano dominato la Seconda Repubblica, il Pd e Forza Italia, si vedono reLegate in terza e quarta posizione, da un Movimento 5 Stelle capace infine di sfondare quota 30%, e da una Lega che lo segue a 17% e si candida come junior partner in un ...

Elezioni 2018 - Di Maio : “Pronti al confronto con tutti. Oggi inizia la Terza Repubblica” : “Siamo consapevoli che i cittadini hanno votato il programma del M5s e lo vogliamo realizzare. Per questo siamo aperti al confronto con tutti”. Così il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, in un punto stampa presso il Grand Hotel Parco dei Principi. “Vogliamo realizzare questo programma, ma più in generale sappiamo bene che ci sono delle questioni che emergono dai risultati elettorali, come la povertà, i tagli agli ...

Luigi Di Maio - trionfo M5s Elezioni 2018/ “Confronto con Lega e con tutti : oggi inizia la Terza Repubblica” : Luigi Di Maio, Elezioni Politiche 2018: trionfo del candidato premier M5S, "inizia la Terxa Repubblica. Parlo con tutti, pronti a governare a Camera e Senato". Risultati e ultime notizie(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 13:22:00 GMT)

Risultati elezioni 2018 - Di Maio : “M5s inevitabilmente verso il governo - inizia la Terza Repubblica. Dialogo con tutti” : “Siamo i vincitori assoluti di queste elezioni”. Luigi Di Maio parla dal quartier generale del Movimento 5 stelle, poco dopo il discorso di Matteo Salvini e prima delle dimissioni di Matteo Renzi (annunciate, poi smentite e poi rimandate). E parla dando quasi per scontato che l’incarico di formare il governo sarà affidato al Movimento 5 stelle: “Siamo una forza politica che rappresenta l’intera nazione. Questo ci ...

"Con il Pd per salvare la Repubblica" E Bettini diventò iper-renziano. Intervista : Goffredo Bettini, Partito Democratico, a tutto campo su Affaritaliani.it. "Nel corso di questi mesi ho segnalato, in vari modi, sempre civili, la mia progressiva distanza dal segretario. Ma, ripeto, in questo momento..." Segui su affaritaliani.it

E Bettini diventò iper-renziano 'Col Pd per salvare la Repubblica' Berlusconi - Prodi - Grasso... Intervista : Goffredo Bettini, Partito Democratico, a tutto campo su Affaritaliani.it. "Nel corso di questi mesi ho segnalato, in vari modi, sempre civili, la mia progressiva distanza dal segretario. Ma, ripeto, in questo momento..." Segui su affaritaliani.it

E Bettini diventò iper-renziano 'Col Pd per salvare la Repubblica' Berlusconi - Prodi - Grasso... Intervista : Goffredo Bettini, Partito Democratico, a tutto campo su Affaritaliani.it. "Nel corso di questi mesi ho segnalato, in vari modi, sempre civili, la mia progressiva distanza dal segretario. Ma, ripeto, in questo momento..." Segui su affaritaliani.it

Scintille tra Feltri e Calabresi Blitz nelle divisioni di Repubblica Scontro sulla retorica del fascismo : Scoccano Scintille ad alto voltaggio tra il direttore di Libero Vittorio Feltri e quello di Repubblica, Mario Calabresi. La polemica è di lunga data, ma si è rivitalizzata alla luce delle recenti contrapposizioni tra gruppi “fascisti” e “anti-fascisti”. Feltri non ha gradito la solita retorica sul fascismo di Repubblica... Segui su affaritaliani.it

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il Canada si consola con il bronzo. La Repubblica Ceca cade per 6-4 nella finale per il terzo posto : Il Canada ha vinto la medaglia di bronzo nell’Hockey su ghiaccio a PyeongChang 2018. La squadra nordamericana si è consolata così dalla sconfitta nella semifinale contro la Germania. I giocatori con la Foglia d’Acero sul petto hanno battuto nettamente la Repubblica Ceca per nella finalina per il terzo posto, riscattando in parte la delusione per essere rimasti fuori dalla finale. Un bronzo che permette al Canada, che era reduce da ...

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Repubblica Ceca-OAR - semifinale. 0-2 - uno-due tremendo dei russi nel secondo tempo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Repubblica Ceca-OAR, semifinale del torneo di Hockey maschile di PyeongChang 2018. Il team OAR è emerso fin qui nel torneo come il principale favorito per la medaglia d’oro. Dopo un percorso di avvicinamento complicato, con la minaccia di boicottaggio della KHL, i russi che gareggiano sotto bandiera olimpica sono arrivati a PyeongChang motivati a vincere. Sono risultati il miglior attacco fino a ...

Da Bruxelles alla Consob : Mario Nava nuovo presidente - La Repubblica - : Il quotidiano scrive che ieri il consiglio di ministri ha approvato la delibera relativa all'investitura dell'economista Mario Nava alla carica di nuovo presidente della Consob , la Commissione ...