Blastingnews

: Repliche e riassunto 'È arrivata la felicità' del 7/03, ascolti del 27 febbraio - CasileFran : Repliche e riassunto 'È arrivata la felicità' del 7/03, ascolti del 27 febbraio -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Questa sera è previsto un nuovo appuntamento con la fiction Èla2, Angelica e Orlando stanno vivendo un momento difficile. La trama della puntata di questa sera, 7 marzo 2018, glidella puntata precedente e le info su dove vedere la puntata in streaming o ledelle puntate già andate in onda. Trama puntata del 7 marzo Un nuovo appuntamento con la fiction di Rai1 è previsto per questa sera alle 21,25, due nuovi episodi in cui si affrontano varie problematiche di una famiglia allargata che, in questa seconda stagione, deve affrontare il dramma della malattia di Angelica. Nel primo episodio dal titolo "Quando ti ho portato al mare", Orlando è davvero afflitto per la malattia di Angelica, ma proprio questo lo spinge a chiederle di sposarlo. Per fare questo passo si fa aiutare da Nunzia, deciso a fare una sorpresa alla sua amata. Con Nunzia si reca in una ...