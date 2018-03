Renzi | ecco la lettera di dimissioni La guida del partito va a Martina

Luigi Di Maio. proposta indecente : 'Ecco il mio programma in dieci punti. Va bene ogni governo ma non con Matteo Renzi' : Un programma di dieci punti da proporre agli altri partiti. E' questa l'idea sul tavolo di Luigi Di Maio in vista del confronto con le altre forze politiche alla ricerca di una maggioranza. Un'...

I Renziani? Solo 30 parlamentari Pd - la nuova mappa : ecco i nomi Per Emiliano neanche un senatore : Il Partito Democratico fa i conti con la batosta elettorale e con le dimissioni annunciate e subito congelate dal segretario Matteo Renzi. Ma quanti sono effettivamente i fedelissimi del segretario uscente in Parlamento? Affaritaliani.it... Segui su affaritaliani.it

I Renziani? Solo 30 parlamentari Pd - la nuova mappa : ecco i nomi Emiliano non ha neanche un senatore : Il Partito Democratico fa i conti con la batosta elettorale e con le dimissioni annunciate e subito congelate dal segretario Matteo Renzi. Ma quanti sono effettivamente i fedelissimi del segretario uscente in Parlamento? Affaritaliani.it... Segui su affaritaliani.it

Riecco #Ciaone. Storia breve del più 'Renziano' degli sfottò politici : Dopo le dimissioni di Renzi è tornato in tendenza su Twitter, puntuale come un orologio svizzero, l’hashtag #Ciaone. Ovvero il modo per molti di sottolineare la fine di un’era politica e della carriera, almeno in posizioni di primissimo piano, dell’ormai (quasi) ex segretario del Partito Democratico. Era già successo nel 2016, all’indomani della vittoria del no al referendum, che le bacheche fossero invase ...

Renzi addio - si punta su Franceschini Ecco il piano segreto di Mattarella : Sul quadrilatero istituzionale, Quirinale, Palazzo Chigi, Ministero dell'Economia e Banca d'Italia, aleggia lo spettro del malaugurio di Juncker. Il piano inclinato dell'ingovernabilità farebbe scivolare il Paese verso il definitivo default del debito pubblico, scrive Italia Oggi. La linea del Piave prevede tre piani Segui su affaritaliani.it

Renzi addio dopo le elezioni Mattarella punta su Franceschini Ecco il piano segreto del Colle : Sul quadrilatero istituzionale, Quirinale, Palazzo Chigi, Ministero dell'Economia e Banca d'Italia, aleggia lo spettro del malaugurio di Juncker. Il piano inclinato dell'ingovernabilità farebbe scivolare il Paese verso il definitivo default del debito pubblico, scrive Italia Oggi. La linea del Piave prevede tre piani Segui su affaritaliani.it

Dopo la testa mozzata di Sgarbi - Renzi nella bara : ecco i manifesti choc dei Cobas : Prima la testa mozzata di Vittorio Sgarbi su un corpo di capra, poi la carta igienica contro Gennaro Migliore. Ora Matteo Renzi in una bara. Gli autori sono sempre loro, i Cobas dello stabilimento Fiat Chrysler di Pomigliano d’Arco.Hanno riferito che domani tappezzeranno la città di manifesti con l’immagine macabra del segretario del Pd (fotomontaggio pubblicato nei giorni scorsi dal sindaco di Grosseto, Antonfrancesco ...

'Francesca Renzi guadagna 23mila euro al mese' : 50mila condivisioni - ma ecco la verità : ... pensate a quanto sono diventate virali le polemiche contro i vaccini o contro la mammografia o contro la scienza'.

'Questa è Francesca Renzi - prende 23mila euro al mese al Senato' : 50mila condivisioni - ma ecco la verità : ... pensate a quanto sono diventate virali le polemiche contro i vaccini o contro la mammografia o contro la scienza'.

Firenze - pass auto alla moglie di Renzi : ecco i tre motivi per cui l’ex premier non può negare che sia un privilegio : Per Matteo Renzi è “una barzelletta”. Per Dario Nardella è “roba che non merita di essere commentata”. Entrambi, però, non dicono la verità sul super pass auto concesso alla moglie dell’ex premier dalla società Sas su richiesta della segreteria del sindaco. Un contrassegno che permette al suv intestato ad Agnese Landini di parcheggiare e circolare ovunque nella città di Firenze, comprese aree pedonali e corsie ...

Ecco i piani della Bonino che fanno tremare Renzi : Natura non fecit saltus, la storia sì. Così questa storia dovrebbe partire addirittura da quando Marco Pannella, l'«irregolare» Marco che le regole le venerava, chiese d'iscriversi al Psi di Craxi a cavallo del Capodanno '81-82. Segnale di fraterna condivisione con l'antico sodale dell'Unione goliardica. Il 12 febbraio '91 Marco ci riprovò con l'appena nato Pds di Occhetto: più che ...

Riforma pensioni 2018 - ecco il programma del PD di Renzi Video : Manca meno di un mese alle prossime elezioni e il tema della Riforma #pensioni 2018 continua inevitabilmente a tenere banco perché argomento di grande importanza e di interesse fondamentale tra i cittadini del nostro paese. Dopo avervi parlato del rilancio fatto da Cesare Damiano per quanto riguarda la cosiddetta Quota 41 per tutti [Video], oggi vogliamo parlare del programma che ha in mente il PD guidato da Matteo Renzi per quanto concerne il ...

Riforma pensioni 2018 - ecco il programma del PD di Renzi : Manca meno di un mese alle prossime elezioni e il tema della Riforma pensioni 2018 continua inevitabilmente a tenere banco perché argomento di grande importanza e di interesse fondamentale tra i cittadini del nostro paese. Dopo avervi parlato del rilancio fatto da Cesare Damiano per quanto riguarda la cosiddetta Quota 41 per tutti, oggi vogliamo parlare del programma che ha in mente il PD guidato da Matteo Renzi per quanto concerne il sistema ...

Incubo 20% per il Pd di Renzi M5S - Forza Italia - Lega - LeU e... Ecco i sentiment. Chi vince - chi perde : Elezioni 2018 sondaggi. AffarItaliani.it ha cercato di capire, al di là dei numeri ufficiali dei vari istituti demoscopici, quali siano i sentiment che si respirano nei vari quartier generali di partiti e movimenti in vista... Segui su affarItaliani.it