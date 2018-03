Regione Val D' Aosta truffata per 140 milioni | sequestrati beni a 21 consiglieri

TV - Rai1 : Linea Verde alla scoperta della Valle d’Aosta - la Regione più piccola e montuosa d’Italia : Domenica 25 febbraio, alle 12.20 su Rai1, il viaggio di Linea Verde prosegue alla scoperta della regione più piccola e montuosa d’Italia, la Valle d’Aosta. Oltre la metà del territorio è sopra i duemila metri di altitudine e i contadini portano avanti un’agricoltura a volte estrema. Anche d’inverno, in Valle d’Aosta l’agricoltura non si ferma: con Daniela Ferolla si vedrà la potatura di una vigna arroccata sulla ...

Elezioni - i vescovi della Regione invitano i cattolici a non astenersi : 'Ma scegliete i nostri valori' : Tutti i cristiani, anche i Pastori, sono chiamati a preoccuparsi della costruzione di un mondo migliore'.

Napoli - il politico : “Dammi 50mila euro e la Regione ti darà il contratto”. E Fanpage filma la consegna della valigetta : La terza puntata dell’inchiesta di Fanpage sullo smaltimento illecito dei rifiuti tocca i massimi livelli della Sma, società regionale che si occupa proprio del ciclo dell’immondizia. Dopo l’incontro con l’amministratore Di Domenico (“Ci dobbiamo saziare tutti” dice il manager) e quello con Roberto De Luca (figlio del governatore regionale, che dopo la diffusione del video ha rassegnato le proprie dimissioni ...

Napoli - terza puntata dell’inchiesta rifiuti. Il politico : “Dammi 50mila euro e la Regione ti darà il contratto”. E Fanpage filma la consegna della valigetta (con dentro cartacce) : La terza puntata dell’inchiesta di Fanpage sullo smaltimento illecito dei rifiuti tocca i massimi livelli della Sma, società regionale che si occupa proprio del ciclo dell’immondizia. Dopo l’incontro con l’amministratore Di Domenico (“Ci dobbiamo saziare tutti” dice il manager) e quello con Roberto De Luca (figlio del governatore regionale, che dopo la diffusione del video ha rassegnato le proprie dimissioni ...

Valente : la Regione ha progetti per istruire giovani sul rispetto : Roma – Valente: progetto Croce Rossa di Roma atto a responsabilizzare maschi Roma – Questa la nota rilasciata dall’assessore al Lavoro, pari opportunità e Personale... L'articolo Valente: la Regione ha progetti per istruire giovani sul rispetto su Roma Daily News.

Sicilia : De Luca - Coop Culture inadempiente - Regione valuti rescissione contratto (2) : (AdnKronos) - De Luca evidenzia inoltre come le eventuali "irregolarità ed illegittimità nel comportamento di CoopCulture, con la violazione del bando di concorso" potrebbero avere conseguenze anche sul servizio offerto a visitatori e turisti. "La società - conclude - è in tempo a porre rimedio alla

Sicilia : De Luca - Coop Culture inadempiente - Regione valuti rescissione contratto : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - "Gravi inadempienze e violazioni contrattuali" nel contratto stipulato fra l'assessorato regionale ai Beni culturali e Coop Culture, la società incaricata di gestire alcuni importanti siti turistici regionali, fra cui il chiostro del Duomo di Monreale, il Castello dell

Carnevale in Puglia - una Regione con eventi in maschera da nord a sud : ... a Casamassima la 41esima edizione della "Pentolaccia" condurrà per le strade della cittadina del barese spettacoli, mercatini e food track, insieme ai classici carri allegorici e le maschere che non ...

Maltempo : la Regione Marche presenta la carta di localizzazione delle valanghe : L’assessore regionale alla Protezione civile Angelo Sciapichetti ha avviato presso il centro funzionale regionale della protezione civile, in via Colle Ameno ad Ancona, i lavori dell’incontro dedicato alla prevenzione dai rischi valanghe. Sciapichetti – informa una nota – ha portato il saluto del Presidente e di tutta la Giunta regionale. Un ringraziamento dedicato a ogni componenti del sistema di protezione civile, che ...

Calendario scolastico 2018 - vacanze Carnevale : ecco i giorni di stop lezioni - Regione per Regione : Si avvicinano le vacanze di Carnevale 2018 e con l’occasione riepiloghiamo il Calendario relativo alla sospensione delle lezioni nelle diverse regioni italiane, considerando che non tutte le regioni hanno messo in Calendario le vacanze. E’ bene rammentare che le scuole hanno a propria disposizione dei giorni che possono deliberare per la sospensione didattica durante il collegio dei docenti. Vediamo, […] L'articolo Calendario ...

Pendolaria. Valeriani (PD) : “Premiati investimenti Regione Lazio” : “L’ultimo Rapporto Pendolaria di Legambiente premia il lavoro dell’Amministrazione Zingaretti per il miglioramento del sistema della mobilità regionale. Il Lazio annota le linee ferroviarie più... L'articolo Pendolaria. Valeriani (PD): “Premiati investimenti Regione Lazio” su Roma Daily News.

Rigopiano - carabinieri negli uffici della Regione Abruzzo : sequestrati tutti verbali del Comitato neve e valanghe : A poco più un anno di distanza dalla tragedia dell’hotel di Rigopiano, in cui persero la vita 29 persone, la procura di Pescara è tornata a perquisire gli uffici della Regione Abruzzo, per acquisire nuovi atti utili all’inchiesta che sta cercando di stabilire le responsabilità dell’accaduto. Sono stati sequestrati tutti i verbali del Co.re.ne.va., l’ente di supporto alla Giunta regionale per le problematiche ...

Regione. Valeriani : “Misure concrete per contrastare la violenza di genere” : Regione Lazio – “Nuove strutture di accoglienza, sostegno per le vittime, progetti di prevenzione e campagne di sensibilizzazione: l’Amministrazione Zingaretti ha presentato il Piano regionale... L'articolo Regione. Valeriani: “Misure concrete per contrastare la violenza di genere” su Roma Daily News.

Regione Lazio - Valeriani (Pd) : misure contro violenza su donne : Roma, 9 gen. (askanews) 'Nuove strutture di accoglienza, sostegno per le vittime, progetti di prevenzione e campagne di sensibilizzazione: l'Amministrazione Zingaretti ha presentato il Piano regionale ...