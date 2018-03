Regina Baresi è la prima calciatrice italiana a vestire ufficialmente Adidas

Calcio femminile - Regina Baresi : “Mi piace essere un megafono per il movimento - in Italia siamo ancora molto indietro” : “Il pallone è il mio migliore amico”. Una frase che riporta alla mente il personaggio di un cartone animato giapponese che ha fatto storia ma in verità è appropriato anche per descrivere quanto avviene nella realtà. Una sfera che non ha sesso, ma è di chi la ama e di chi, giocandoci, prova divertimento. Una ragazza, nata 26 anni fa a Milano, lo dice con forza e poi con quel cognome…era quasi inevitabile finire con calzoncini e ...