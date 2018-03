Real Madrid | Ronaldo come van Nistelrooy | 9 partite consecutive in gol

Champions League : Real Madrid e Liverpool con facilità ai quarti : Il Real Madrid liquida la pratica Paris Saint-Germain senza penare troppo. Dopo il 5-0 dell'andata il Liverpool si accontenta dello 0-0 con il Porto e si qualifica per i quarti di finale di Champions ...

Real Madrid-PSG - CR7 protagonista : un 'galactico' al Parco dei Principi : Due società, dalla potenza economica sconfinata, si sono scontrate agli ottavi di finale di Champions League: si tratta di Real Madrid e Paris Saint Germain (le cui rose valgono rispettivamente ottocentocinquanta e settecentocinquantasei milioni di euro), che si sono sfidati in centottanta minuti di grande calcio tra il Santiago Bernabeu ed il Parco dei Principi . Hanno trionfato i "blancos" con un sonoro 2-4 complessivo (3-1 all'andata e 2-1 al ...

PSG-Real Madrid - Zidane : 'Astori? Che tragedia. Penso alla famiglia e alla figlia' : Vittoria all'andata per 3-1 al Santiago Bernabeu, vittoria anche al ritorno per 2-1 al Parco dei Principi. Il Real Madrid supera l'ostacolo Paris Saint Germain e si conferma infallibile in Champions ...