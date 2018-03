Real Madrid-PSG | CR7 protagonista | un ' galactico' al Parco dei Principi

Blastingnews

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Due società, dalla potenza economica sconfinata, si sono scontrate agli ottavi di finale di Champions League: si tratta die Paris Saint Germain (le cui rose valgono rispettivamente ottocentocinquanta e settecentocinquantasei milioni di euro), che si sono sfidati in centottanta minuti di grande calcio tra il Santiago Bernabeu ed ildei. Hanno trionfato i "blancos" con un sonoro 2-4 complessivo (3-1 all'andata e 2-1 al ritorno), in cui è stato a dir poco decisivo Cristiano Ronaldo: un campione totale, in grado di incarnare lo spirito della sua squadra, che ha deciso la doppia sfida con tre gol. Gli ottavi di finale Le "merengues" hanno superato non senza qualche problema un avversario di tutto rispetto, temibile, ma ancora acerbo in ambito europeo. Perché la compagine parigina aveva si impensierito gli avversari madrileni, nella capitale spagnola, senza però ...