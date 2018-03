Rally Messico | Mondiale 2018 | sfida Neuville-Ogier sullo sterrato ed il ritorno di

oasport

: Per il terzo episodio di Little Big Racing by Citroën, Sébastien Loeb e Daniel Elena tornano con Citroën C3 WRC. Co… - citroenitalia : Per il terzo episodio di Little Big Racing by Citroën, Sébastien Loeb e Daniel Elena tornano con Citroën C3 WRC. Co… - FormulaPassion : #WRC | L'attesa è finita, al #RallyMexico ci sarà il ritorno di #Loeb - Dtti_digitale : Rally WRC, Rally del Messico 2018: orari #diretta #tv e #streaming: Dopo aver fatto tappa a… -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Torna ile lo fa sbarcando in centro America con la quindicesima edizione deldel. Riparte dunque il grande confronto tra Thierrye Sebastien, vincitori rispettivamente deldi Svezia e deldi Montecarlo, con una corsa che nasconde sempre grandi insidie. Sono proprio i due contendenti a rappresentare i favoriti per il successo in terra messicana, anche se la scorsa edizione, ricca di colpi di scena fino all’ultimo istante, fu vinta dal britannico Kris Meeke. Questo appuntamento rappresenterà unaper piloti e vetture disputandosi in altitudine sulle veloci e rocciose speciali ricavate nella Sierra de Lobos e nella Sierra de Guanajuato. Sarà dunque un banco di prova importante pered, al primo vero incrocio. Una corsa quella messicana in cui anche le temperature saranno un fattore ...