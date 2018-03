Quelle ricette dei Futuristi che volevano abolire la pasta

ilgiornale

(Di mercoledì 7 marzo 2018) «Bada che se tu dormi non riesci a fare un antipasto impareggiabile: chi dorme, si sa ben non piglia pesci mentre nel caso nostro è indispensabile essere talmente sveglio, anzi sottile, da prendere perfin pesci in barile onde avere (pagandole salate) due aringhe al latte e non affumicate». Chissà che facce farebbero i barbuti giudici di Masterchef davanti alla ricetta dell'Antipasto folgorante, formula gastronomica redatta in versi dal poeta futurista Luciano Folgore. Scrittori e artisti del resto, anche quelli più avveduti in fatto di palato, hanno sempre goduto del fascino ludico della cucina senza prendersi troppo sul serio. Eppure i contributi letterari in tema di cucina riempiono gli annali e spesso fecero la fortuna e la leggenda di ristoranti e caffè; tra questi i milanesi Bagutta e Jamaica.Un succoso estratto di questo antico viaggio sensoriale ce lo ...