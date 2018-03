Queen of the South | da giovedì 8 marzo in prima visione in Italia su Nove

Queen of the South : sul Nove debutta una narconovela : Queen of the South La festa della donna per il Nove è a suon di criminalità e sentimenti: oggi debutta alle 21.25 Queen of the South, una serie in tredici episodi di cui è già stata realizzata una seconda stagione, mentre una terza è in fase di lavorazione. Adattamento della teleNovela La Reina del Sur, è approdata su Netflix lo scorso mese di maggio (con il titolo italiano Regina del Sud) ed ora, a circa due anni dal debutto negli Stati Uniti, ...

Steven R. McQueen : si sposa Jeremy Gilbert di “The Vampire Diaries” : Congratulazioni a Steven R. McQueen che si è proposto alla sua ragazza e lei ha risposto sì! L’attore 29enne si è ufficialmente fidanzato con la modella Alexandra Silva e ha annunciato la lieta notizia su Instragram, con una romantica foto in cui si baciano e la didascalia: “Ha detto sì“. She said yes A post shared by @ Steven_r_McQueen on Jan 25, 2018 at 1:05am PST Anche Alexandra ha postato la foto, scrivendo: ...