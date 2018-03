Produttivita' del lavoro cambia rotta e migliora

USA - produttività ferma a fine 2017. Forte aumento del costo lavoro : Segnali contrastanti giungono dal mercato del lavoro americano, complice una produttività in stallo, nonostante un Forte aumento del costo del lavoro. La produttività del settore non agricolo in USA , ...

Ue : “Rischi internazionali da alto debito e bassa produttività dell’Italia. Giustizia inefficiente ostacola lotta a corruzione” : L’elevato debito pubblico italiano e la bassa produttività protratta nel tempo “implicano rischi con rilevanza transfrontaliera guardando al futuro, in un contesto di disoccupazione e di crediti deteriorati ancora elevati”. La spinta a completare le riforme poi “è un po’ rallentata”, anche se “qualche progresso è stato fatto nel rispondere alle raccomandazioni. Diverse misure sono ora in divenire, in ...

USA - cala la produttività del settore non agricolo : Teleborsa, - Delude il mercato del lavoro americano, complice il calo della produttività , nonostante un forte aumento del costo del lavoro . La produttività del settore non agricolo in USA, ha ...

Produttività e finanza - quanto pesa la zavorra delle imprese zombie : Nonostante le ondate di entusiasmo per questa o quella nuova tecnologia, al momento la Produttività sta crescendo poco. E senza aumento della Produttività non c'è crescita sostenibile dell'economia e dell'occupazione. Tre pesi massimi tra le organizzazioni internazionali si sono incontrati/scontrati a Parigi su un tema di fondamentale importanza: a 10 anni dalla grande crisi finanziaria,...

Produttività e territori - le amnesie della politica : La Produttività italiana è strutturalmente bassa. E, su questo, occorre intervenire con misure di policy. Allo stesso tempo, la nostra economia e la nostra società hanno fisionomie identitarie originali, che la classe politica deve considerare con