Problemi PlayStation Network oggi 7 marzo | centinaia di segnalazioni | cosa accade?

Come risolvere i Problemi di connessione della PlayStation di questi giorni : Come molti giocatori si saranno accorti, Psn negli ultimi giorni stava andando a rilento. Il servizio online ha subito diversi ritardi nel mondo quando addirittura non si è bloccato. Al momento, almeno in Italia, tutto sembra funzionare bene, la conferma arriva dal sito ufficiale di PlayStation, ma in caso l’intoppo ritorni, ecco cosa fare. Prima di tutto disconnettiamo il nostro account dalla PlayStation. Secondo poi spegniamo la console. ...

Ripetuti Problemi PlayStation Network il 28 gennaio : manutenzione e password errata : Incredibile ma vero. Anche oggi 28 gennaio si registrano problemi al PlayStation Network di notevole entità. In effetti come accaduto venerdì e ancora un’altra volta sempre in questa settimana, il servizio è completamente down per la maggior parte degli utenti e di fatto è impossibile Iniziare o anche portare a termine delle normali sessioni di gioco. Esattamente come accaduto nelle due casistiche presidenti, i problemi PlayStation Network ...

Di nuovo Problemi PlayStation Network oggi 26 gennaio : quanto dura la manutenzione? : Ancora una giornata di problemi al PlayStation Network oggi 26 gennaio. Non c'è pace in questa settimana per il servizio online che appena 3 giorni fa ha dovuto vedersela con un vero e proprio down che di fatto ha reso impossibile accedere ai titoli di gioco più amati per svariate ore serali. Ora siamo invece al cospetto di una manutenzione o di un vero e proprio down? Volendo fare un paragone con quanto accaduto proprio in settimana, i ...

Problemi PlayStation Network oggi 23 gennaio : non funzionano FIFA 18 e tanti altri giochi : Problemi PlayStation Network in questa serata del 23 gennaio. In realtà è da questo pomeriggio che il servizio più amato da tanti gamers non funziona a dovere ma è pure in questa seconda parte della serata che gli errori di connessione si sono aggravati. Sono difatti molti i giocatori che non riescono a giocare a FIFA 18, a Rainbow Six Siege e molti altri titoli seguitissimi. Cosa sta succedendo in particolare a molti utenti e come si stanno ...