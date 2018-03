Prezzi carburanti | sesto giorno di calma sulla rete

Prezzi carburanti : Gpl in discesa : Prosegue il calo dei Prezzi alla pompa del Gpl. Fermi benzina e gasolio. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i Prezzi consigliati del Gpl. Ecco le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self ...

Prezzi carburanti - ecco cosa ci aspetta : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – Prezzi dei carburanti in lieve aumento nei prossimi giorni. A sostenerlo è il presidente di Figisc – Confcommercio, Maurizio Micheli, nell’Osservatorio Prezzi. “A meno di drastiche variazioni in più o in meno delle quotazioni internazionali alla chiusura dei mercati di oggi o del tasso di cambio euro/dollaro, vi sono ad oggi plausibili presupposti per una aspettativa di Prezzi in lieve aumento, ...

Carburanti - Staffetta Quotidiana : invariati i listini dei Prezzi : Nessun movimento questa mattina per i prezzi consigliati dei Carburanti alla pompa. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta Quotidiana, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,551 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,525), diesel a 1,416 euro/litro (invariato, pompe bianche ...

Carburanti : Staffetta Quotidiana - invariati listini Prezzi : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – Nessun movimento questa mattina per i prezzi consigliati dei Carburanti alla pompa. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta Quotidiana, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,551 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,525), diesel a 1,416 ...

Prezzi carburanti : movimenti al rialzo - salgono i listini : Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Esso ha aumentato di un centesimo al litro i Prezzi consigliati di benzina e gasolio. Ecco le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,553 euro/litro (-1 millesimo, pompe bianche 1,527), ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : prosegue la fase di stabilità sulla rete carburanti : prosegue la fase di stabilità sulla rete carburanti nazionale: non si segnalano interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio Prezzi praticati ancora in calo sull’onda dei ribassi della scorsa settimana. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalita’ self della ...

Carburanti - giù i Prezzi : Prosegue il calo dei prezzi dei Carburanti alla pompa , dopo il ribasso deciso ieri di Eni. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Esso ha tagliato di un centesimo al ...

Benzina - diesel e gpl : Prezzi carburanti in calo : In calo i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa: secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di Benzina e gasolio. Ecco le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: Benzina self service a 1,567 ...

Italiani spendono più per carburanti che per comprare l'auto. Consumi di benzina e gasolio in calo ma Prezzi in aumento : ROMA - Nel 2017 gli Italiani hanno speso 53,3 miliardi per acquistare benzina e gasolio per la propria auto, con un incremento di 2,7 miliardi , +5,3%, rispetto al 2016. Decisamente più...

Prezzi benzina - diesel e gpl : calma sulla rete carburanti : Terzo giorno di quiete sulla rete carburanti nazionale: non si registrano neanche oggi interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio Prezzi praticati all’insegna di una sostanziale stabilità. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalita’ self della benzina ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : torna la calma sulla rete carburanti : Ritorna la calma sulla rete carburanti nazionale: non si registrano oggi interventi delle compagnie sui Prezzi raccomandati. Sul territorio Prezzi praticati in lieve salita a valle dei ritocchi al rialzo registrati nella seconda parte della settimana scorsa. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità ...