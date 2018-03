Previsioni Bitcoin | dove sarà la criptovaluta tra un decennio?

borsainside

: Bitcoin: tra 10 anni sarà più facilmente a $100 che a $100.000 - CamunoNet : Bitcoin: tra 10 anni sarà più facilmente a $100 che a $100.000 - CamunoNet : Bitcoin: tra 10 anni sarà più facilmente a $100 che a $100.000 - BChainItalia : Bitcoin ed Ethereum, Previsioni – Il Bitcoin continua a consolidare - -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) ... soprattutto se sono messi in relazione con la sua "utilità" per il riciclaggio di denaro e per l'evasione fiscale, che i regolatori di tutto il mondo stanno provando sopprimere. " Penso che...