Posti di lavoro in salvo | si chiude la vertenza Marozzi

USA : stima ADP febbraio batte attese +235 mila Posti di lavoro : Negli States e' stato reso noto che la stima ADP , National Employment Report, sul mondo del lavoro ha evidenziato, nel mese di febbraio, una crescita di 235 mila nuovi impieghi. Il dato e' risultato superiore alle attese degli addetti ai lavori che si aspettavano un incremento di ...

USA - sondaggio ADP : a febbraio +235 mila Posti di lavoro : Teleborsa, - E' cresciuta molto più delle attese l'occupazione negli Stati Uniti, a febbraio, seppur a un ritmo più contenuto rispetto al mese precedente . Gli occupati hanno registrato un incremento ...

Malmström : con i dazi Usa su acciaio e alluminio a rischio «migliaia di Posti di lavoro» : DAL NOSTRO CORRISPONDENTEBRUXELLES – La Commissione europea si è detta “allarmata” della prospettiva di dazi americani sull'acciaio e sull'alluminio, così come annunciato...

Le aziende offrono 50 Posti di lavoro - Ecipar - Cna - organizza i corsi di formazione : corsi professionali organizzati sulla base di quanti posti di lavoro offrono le aziende per determinate figure e quindi occupazione sicura. È il progetto avviato da Ecipar, la società di emanazione ...

CONCORSI PUBBLICI/ Genova - 20 Posti di lavoro come insegnante : 90 Posti all'Agenzia del Farmaco (6 marzo 2018) : CONCORSI PUBBLICI, 6 marzo 2018: tra le opportunità di lavoro più intriganti i 20 posti messi in palio dal comune di Genova e i 90 disponibili per l'Agenzia del Farmaco. (Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 10:07:00 GMT)

ELEZIONI 2018 - COME SI VOTA/ Video - Berlusconi : "500mila Posti di lavoro per il Sud". Di Maio fiducioso per M5s : ELEZIONI Politiche 2018, COME si VOTA il 4 marzo: appelli al voto di Renzi, Berlusconi, Salvini, Di Maio. Le modalità di voto e la chiusura della campagna elettorale(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 11:18:00 GMT)

[Il reportage] "Abbiamo risolto 1200 crisi aziendali e salvato 278 mila Posti di lavoro". Renzi tra orgoglio - rimpianti e promesse : Può darsi che "Un mondo migliore" di Vasco Rossi, per quanto ripetuta in molte tappe della campagna, non sia né l'uno né l'altro. E però è quello che immaginano e inseguono il Pd e la sua squadra, ...

"Riva di Chieri fa utili. Vogliamo garantire tutti i Posti di lavoro" : Arcuri , Invitalia, : le elezioni non ostacoleranno l'intesa «è un risultato provvisorio, ma molto importante. Si sono abbassati i toni dell'irragionevolezza da parte del gruppo a cui appartiene ...

Berlusconi : 'Con Tajani premier 500mila Posti di lavoro al sud' : "Tajani mi ha portato un regalo, un programma che prevede un fondo finanziato dalla Bei, dalla Cassa Depositi e Prestiti e fondi strutturali per le infrastrutture, mirato per il sud di tra i 20 e i 30 ...

Elezioni : Berlusconi - da Tajani fondi europei per 500mila Posti di lavoro al Sud : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Il presidente Tajani oggi mi ha portato un regalo”. Grazie ai fondi europei “ha messo in piedi un fondo unico per il Sud che va dai venti ai trenta miliardi, che può produrre entro il 2020 500mila posti di lavoro”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, ospite di ‘Porta a porta’. L'articolo Elezioni: Berlusconi, da Tajani fondi europei per 500mila posti di lavoro al Sud sembra ...

La Weinstein Company comprata per 500 milioni di dollari : “Salveremo 150 Posti di lavoro” : È stato raggiunto l’accordo per la vendita della maggior parte delle attività della Weinstein Company, lo studio cinematografico finito sull’orlo della bancarotta per lo scandalo delle molestie sessuali che ha travolto il co-fondatore, Harvey Weinstein. ...

Toys R Us : anche filiale britannica in amministrazione controllata - a rischio 3000 Posti di lavoro : La divisione britannica del colosso americano Toys R Us è finita in amministrazione controllata: 3000 posti di lavoro circa sarebbero a rischio nel Regno Unito.

Banche - 7mila Posti di lavoro in meno al Sud : E' stata una brutta sorpresa anche l'ufficio studi della First Cisl nazionale, una delle sigle sindacali più importanti del settore bancario. Il sindacato elaborando i dati di Bankitalia sul numero ...