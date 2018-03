Poste e Anima firmano accordi attuativi per la partnership

Poste Italiane non diminuirà né aumenterà quota in Anima : Poste Italiane non aumenterà né diluirà la propria partecipazione in Anima . Lo ha affermato l'Ad Matteo Del Fante nel corso della giornata di presentazione del piano industriale del gruppo, che punta ...

Poste Italiane aderisce all'aumento di capitale di Anima Holding : Poste Italiane aderirà all'aumento di capitale della società di geestione del risparmio Anima Holding. Il consiglio di amministrazione di Anima - informa un comunicato - ha ricevuto delega di ...

Poste Italiane in denaro dopo partnership con Anima Holding e accordo con CDP : (Teleborsa) - Giornata positiva a Piazza Affari per il titolo Poste Italiane , che guadagna l'1,14%. La società che si occupa della gestione del servizio postale in Italia ha chiuso una partnership ...

Del Fante - Poste italiane : 'Con Anima e Cdp nuove partnership strategiche' : 'Sono due accordi fondamentali per diventare il principale accentratore di investimenti in Italia'. Lo ha detto l'amministratore delegato di Poste italiane, Matteo del Fante, in una conference call ...

Poste insieme a CDP e Anima per aumentare redditività e servizi : (Teleborsa) - "aumentare la redditività e i servizi ai clienti attuali e futuri". E' questo lo scopo di Poste Italiane che ha chiuso una partnership con Anima Holding e un accordo con Cassa Depositi e ...

Accordo Poste-Anima sul risparmio gestito : Poste Italiane e Anima Holding hanno sottoscritto un nuovo Accordo vincolante per rafforzare la partnership già in essere nel settore del risparmio gestito. Con la sottoscrizione del MoU, Poste e ...

Anima Holding festeggia in borsa l'intesa più duratura con Poste : (Teleborsa) - Brilla il Anima Holding , che passa di mano con un progresso del 5,60% , risultando oggi la migliore fra le mid-cap. La società di gestione del risparmio festeggia così il rafforzamento ...

Poste rafforza il sodalizio con Anima nel risparmio gestito : (Teleborsa) - Poste Italiane rafforza la partnership con Anima Holding nella gestione del risparmio , siglando un accordo per la gestione degli attivi sottostanti a polizze Vita del Ramo I di Poste ...