Porsche - A Ginevra protagonista la 911 GT3 RS - VIDEO

(Di mercoledì 7 marzo 2018) L'attesadello standal Salone diè la nuova 911 GT3 RS. Si tratta della seconda versione della generazione 991, evoluta e affinata rispetto alla precedente. Il boxer da 520 CV. Il cuore è il boxer 4.0 aspirato, giunto all'evoluzione finale con una potenza di 520 CV e 470 Nm di coppia, e abbinato esclusivamente al cambio automatico Pdk. Secondo la Casa è in grado di toccare i 100 km/h da fermo in 3,2 secondi con una velocità massima di 312 km/h. Nell'auto tutto è stato messo a punto per la prestazione pura: l'aerodinamica propone elementi derivati dalla GT2 RS per migliorare downforce e raffreddamento; l'assetto conferma invece l'asse posteriore sterzante e la gommatura differenziata con cerchi posteriori da 21", ma utilizza ora supporti rigidi e nuovi helper per le sospensioni.La massa arriva a 1.430 kg. Oltre al pacchetto Clubsport con ...