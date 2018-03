PORNOSTAR FA CAUSA A TRUMP Chi è Stormy Daniels | “accordo per silenzio è nullo”

La PORNOSTAR che ebbe una relazione con Trump gli fa causa : Aveva intascato 130 mila dollari per non parlare della relazione di sei mesi che ha avuto con Donald Trump, ma ha già fatto il giro dei talk show. E ora Stephanie Clifford, pornostar conosciuta professionalmente come Stormy Daniels, ha fatto causa al presidente degli Stati Uniti, sostenendo che Trump non ha mai firmato l’accordo con cui avrebbe comprato il suo silenzio. La causa civile, che è stata depositata alla Corte Suprema di Los ...

