Pornostar fa causa a Trump | ' accordo per tacere nullo'

Stormy Daniels - la Pornostar fa causa a Trump : "Nullo l'accordo per tacere - mai pagati i 130.000 dollari" : Una nuova bufera si abbatte su Donald Trump . Nuovo capitolo della telenovela che riguarda il caso della pornostar con cui avrebbe avuto frequenti incontri sessuali. Stormy Daniels ha fatto...

Pornostar fa causa a Trump : 'Nullo l'accordo per comprare silenzio' : La Pornostar Stormy Daniels ha fatto causa al presidente americano Donald Trump, affermando che il suo accordo per tacere sulla relazione con il tycoon è nullo perché Trump non lo avrebbe mai firmato. ...