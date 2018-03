Pirozzi? Aveva a cuore gli interessi di Zingaretti

ilgiornale

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Roma - Nonostante una candidatura last-minute per la Regione Lazio nata sotto i peggiori auspici, Stefano Parisi tiene con il fiato sospeso il favoritissimo Nicolafino all'ultimo, raccogliendo oltre un milione di voti e andando oltre ogni ragionevole previsione.Parisi, cosa è mancato per la vittoria?«Se avessimo avuto 15 giorni di più sono convinto che avremmo vinto, si respirava un'aria positiva confermata dal trend dei sondaggi. Davvero un peccato».Nel giro di poco più di un anno e mezzo lei ha vissuto una campagna elettorale per la guida di Milano e una per la Regione Lazio.«Due esperienze molto diverse. Il Lazio ha un territorio vasto e realtà molto eterogenee in cui mi sono gettato a capofitto avendo soltanto un mese di tempo. A Milano abbiamo avuto quattro mesi. L'esperienza fatta a Milano è stata fondamentale».Non ...