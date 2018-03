Piazza Affari tenta il recupero - in luce Brembo - giù le Fca : Roma, 7 mar. , askanews, - Piazza Affari, dopo un avvio negativo tenta il recupero e si avvicina alla parità. L'Ftse Mib cede ora lo 0,09%, a 22.181 punti. In calo lo spread tra Btp e Bund, che si ...

Piazza Affari : peggiora S.S. Lazio : Ribasso scomposto per S.S. Lazio , che esibisce una perdita secca del 2,40% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di S.S. Lazio rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Fincantieri : Vigoroso rialzo per il principale complesso cantieristico al mondo , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,80%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB ...

Piazza Affari parte in ribasso - l'Ftse Mib perde lo 0 - 46% : Roma, 7 mar. , askanews, Avvio in ribasso per Piazza Affari, con l'Ftse Mib che perde lo 0,46%, a 22.100 punti.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati dagli Usa (7 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Per Piazza Affari OGGI pochi dati macroeconomici in arrivo. Perlopiù dagli Stati Uniti e non dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 04:23:00 GMT)

Piazza Affari maglia rosa : +1 - 75% "Il mercato si fida di Mattarella" L'Italia come la Spagna e il Belgio? : Fiducia in Sergio Mattarella. A Piazza Affari la febbre dell'incertezza politica che ha bloccato gli acquisti sul listino azionario all'indomani del voto è svanita oggi consengando alla Borsa di Milano la maglia rosa. Al termine della seduta il Ftse Mib segna un +1,75%... Segui su Affaritaliani.it

Piazza Affari ritrova smalto - ma non basta. Le attese per domani : In serata, due ore prima della chiusura di Wall Street, è prevista la pubblicazione del Beige Book, il tradizionale report della Fed sullo stato di salute dell'economia a stelle e strisce. Da ...

Borsa - Telecom e Fca spingono Piazza Affari al primato in Europa : 'In un quadro economico internazionale positivo caratterizzato dal miglioramento del commercio internazionale si legge nella nota mensile dell' Istat l'economia italiana mantiene un profilo espansivo'...

Piazza Affari chiude in forte recupero - Ftse Mib +1 - 75% : Roma, 6 mar. , askanews, Piazza Affari archivia la seduta con indici in forte recupero. Il Ftse Mib al termine degli scambi mostra un progresso dell'1,75% e sulla stessa linea il Ftse all share. Tra i ...

Piazza Affari brilla in cima all'Europa : Teleborsa, - Piazza Affari chiude in cima ai principali mercati europei che dopo la buona performance della giornata perdono quota nel finale riuscendo a malapena a schivare le vendite. Il clima ...

