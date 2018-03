Pescara Calcio il dopo Zeman riparte con Epifani Sarò solo un traghettatore

Stendardo appende le scarpe al chiodo : “lascio il calcio giocato - ma rimango a Pescara ” : Guglielmo Stendardo ha deciso di lasciare il calcio giocato . L’ex difensore di Atalanta, Juventus e Lazio ha annunciato che appende rà gli scarpe tti al chiodo in una conferenza stampa che si è tenuta quest’oggi a Pescara: “Ringrazio Pescara e tutta la tifoseria. Mi dispiace non aver potuto dare un contributo. Abbiamo raggiunto un accordo. Mi auguro che ci sia un futuro. Ringrazio il Presidente per l’onestà e la sincerità con cui ...

Calciomercato Juventus : Del Sole del Pescara preso - andrà in Primavera : Non solo prima squadra per la Juventus: il mercato si muove anche per la Primavera. Se, infatti, da una parte si parla di Emre Can, Alex Sandro ed Ozil, dall’altra l’ad Giuseppe Marotta ha messo a segno un colpo davvero importante in ottica futura ma anche per il presente degli uomini di Dal Canto: stiamo parlando di Ferdinando del Sole, centrocampista classe ’98 che arriva dal Pescara di Zdenek Zeman. Alex Sandro rimane? ...