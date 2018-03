Pertini | il presidente che divenne icona pop

Pertini – Il combattente - il documentario sul presidente (più amato) che non l’ha mai mandata a dire a nessuno : “Non vi può essere vera libertà se non vi è anche giustizia sociale”. O ancora: “Non esiste democrazia senza legalità”. Sandro Pertini non l’ha mai mandata a dire a nessuno. A Bearzot che sbaglia carta da giocare a scopone di ritorno dai Mondiali dell’82, ai missini che vogliono tenere il loro congresso a Genova nel 1960, alla madre che chiede al regime fascista la grazia per il figlio. Il presidente della Repubblica più amato dagli italiani è ...