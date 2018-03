Pd | Orfini | Renzi si è già dimesso formalmente**

meteoweb.eu

: Domanda: ma #Orfini che nel mio collegio a #Roma (#Torreangela) ha preso percentuali vergognose arrivando ultimo e… - CarbonFrank : Domanda: ma #Orfini che nel mio collegio a #Roma (#Torreangela) ha preso percentuali vergognose arrivando ultimo e… - Gali2009 : Orfini: “Renzi si è dimesso formalmente”. Orlando: “Noi contrari al 90 % ad alleanza con M5s”. Calenda: “Vado via s… - NotizieIN : 20:08 | Pd, Orfini: 'Renzi si è dimesso lunedì con una lettera formale' -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Roma, 7 mar. (AdnKronos) – “Matteosi è formalmentelunedì”. Lo puntualizza Matteoin una nota. “Continuare a discutere di un fatto ormai avvenuto – le dimissioni del segretario – come non vi fossero state non ha molto senso”. L'articolosi è giàsembra essere il primo su Meteo Web.