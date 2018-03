Pd | Calenda | no a resa dei conti | leader c' è ed è Gentiloni

Embraco - Calenda : incontro con impresa straniera interessata - : Il ministro dello Sviluppo economico: "Lo scouting sta andando avanti". Per Gentiloni non si può "permettere un damping fiscale e sociale all'interno dell'Ue". Padoan: "Fiducia nella commissaria alla ...

Embraco - Carlo Calenda : "Invitalia incontra impresa straniera interessata" : Invitalia, l'agenzia del ministero dello Sviluppo che si occupa di attrazione degli investimenti, "in queste ore" a Roma, sta incontrando un'azienda straniera che potrebbe essere interessata alla Embraco, l'impresa brasiliana che ha deciso di licenziare 500 persone nel suo stabilimento a Riva di Chieri (Torino). Lo ha detto il ministro allo Sviluppo economico, Carlo Calenda, a margine di un appuntamento a Varese. "Sta andando avanti lo ...

Termini Imerese - il piano Blutec slitta ancora. Ma Calenda rinvia la resa dei conti a dopo il voto : Non sarà solo il caso Alitalia a slittare a dopo le elezioni. Il ministero dello Sviluppo economico ha rimandato a dopo il 4 marzo anche il dossier Termini Imerese. E questo nonostante il fatto che l’acquirente dell’ex impianto siciliano della Fiat, Blutec, sia in ritardo sui programmi, non paghi le imposte locali e, soprattutto, non abbia ancora fornito a Invitalia una rendicontazione su come è stato speso l’anticipo di 20 ...

Tavolo per Roma - Calenda : “Finisce qui. Arroganza e incompetenza della sindaca”. Raggi : “Bluff pre-elettorale - presa in giro” : “Mai vista tanta incompetenza”. “Un bluff pre-elettorale, presi in giro noi e tutti i Romani”. Carlo Calenda porta via il pallone: il cosiddetto “Tavolo per Roma” è chiuso, forse definitivamente. Con il conseguente codazzo di reciproci attacchi fra il ministro uscente allo Sviluppo Economico e la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il Tavolo era stato lanciato nell’autunno scorso proprio dal numero uno del Mise, che aveva messo a disposizione della ...

Canone Rai - Renzi vorrebbe abolirlo. Calenda lo silura : «Presa in giro» : Carlo Calenda, Matteo Renzi La Rai ci finisce sempre in mezzo. Soprattutto sotto elezioni, quando lo spettatore diventa votante. E quando occorre racimolare consensi. Stavolta a trascinare il servizio pubblico al centro dell’agone politico sono le indiscrezioni che arrivano dal Pd: secondo Repubblica, infatti, il segretario dei dem Matteo Renzi sarebbe sul punto di proporre nella prossima direzione del partito l’abolizione del Canone ...

