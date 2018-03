Pd | Calenda | mai al Governo con M5S | sì a votare singole misure

Risultati Elezioni Politiche 2018/ Emiliano vs Calenda : “iscrizione Pd pessima”. Ministro - mai accordo con M5s : Risultati Elezioni Politiche 2018: ultime notizie e scenari verso il nuovo governo M5s o centrodestra. Seggi, eletti e polemiche nel Pd dopo le dimissioni di Renzi: Emiliano vs Calenda(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 16:30:00 GMT)

Perché non sarà Calenda a fare l'accordo con Di Maio : Quello che colpisce del programma di sviluppo economico dei 5s è la totale assenza di riferimenti a misure concrete Solo generici slogan su economia green, smart, circolare e deliri su criptovalute e ...

Elezioni 2018/ Emiliano : “basta Renzi - Pd sostenga governo Di Maio”. Calenda - “cosa c’entri con i Dem?” : Elezioni 2018, Emiliano vs Renzi, "Pd sostenga governo Di Maio se M5s sarà primo partito". Calenda contro Governatore, "che cosa c'entri con i Dem"? Boldrini, "intesa Forza Italia-Pd"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 12:25:00 GMT)

Emiliano : “Se Mattarella dà l’incarico a Di Maio - Pd sostenga governo M5s”. Calenda : “Cosa c’entra con i dem?” : “Se il presidente Sergio Mattarella dovesse dare l’incarico a Di Maio, io farò ogni sforzo perché il Pd sostenga il M5s nella formazione del governo”. Quando mancano meno di due settimane al voto, è il governatore della Puglia Michele Emiliano, in un’intervista a Telenorba, a esporsi per primo sulle possibile alleanze dopo il voto. E, per primo, mette avanti l’ipotesi che i dem possano accordarsi con i grillini invece che con ...

Embraco - Calenda : mai detto gentaglia - ma comportamento è inaccettabile - : "Ho detto gent e poi mi sono corretto." Il Ministro Calenda risponde così a Sebastiano Barisoni che gli chiede, durante l'intervista a Focus Economia su Radio 24, se davvero abbia definito 'gentaglia' la controparte Embraco nella trattativa per lo stabilimento di Riva di Chieri. Il Ministro poi sottolinea: "detto questo la sostanza non ...

Matteo Salvini - Carlo Calenda lo insulta : 'Quasi fuori dall'arco costituzionale. Non ha mai lavorato' : A Matteo Salvini , in questi giorni, hanno detto di tutto. Insulti, come chi lo ha bollato come sciacallo. Poi c'è Roberto Saviano , per il quale è il mandante morale per i fatti di Macerata. Dunque l'...

Calenda bacchetta Di Maio : “Collegare braccialetti Amazon al Jobs Act è una fesseria” : A margine della presentazione del programma di +Europa a Roma, il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, ha commentato la frase di Di Maio, che aveva dato...

Braccialetto - Calenda ad Amazon : "Qui mai" Di Maio : "E' colpa del Jobs Act e del Pd " : E' solo un brevetto ma ha già fatto parecchio discutere: il colosso della distribuzione definisce "speculazioni" le polemiche sul dispositivo. Il leader M5s punta il dito contro il Pd. Calenda incontra l'azienda al ministero: "Braccialetti? Da noi possibili solo della nostra gioielleria"

