Pd | Calenda | Gentiloni è di fatto il leader del partito

Pd - Calenda si tessera : “M5s è la fuga dalla realtà. Qui il leader c’è - è Gentiloni”. E poi la frecciata a Confindustria : “Siamo stati e siamo alternativi al M5S che rappresenta non la cultura di governo la ma cultura della fuga dalla realtà. Dobbiamo rimanere qui perché i voti che hanno dato sono voti che vogliono questo. Penso che sia sbagliato tradirli”. Così Carlo Calenda, lasciando il Nazareno, dove ha deciso di iscriversi al Partito democratico. “In questo momento di tutto abbiamo bisogno tranne che di correre da qualche parte. Abbiamo ...

Calenda vs Confindustria : “Rivendica Industria 4.0? Va bene essere governativi - ma i padri sono Renzi e Gentiloni” : Carlo Calenda contro Vincenzo Boccia. Il ministro dello Sviluppo, neo iscritto al Pd e potenziale leader del partito “deRenzizzato” (ma lui nega), attacca il numero uno di ConfIndustria, che martedì si è affrettato ad allinearsi con i vincitori delle elezioni definendo l’M5s un “partito democratico, che non fa paura”. “Dopo le elezioni si scoprono molte cose nuove. Ho appreso ad esempio che il presidente di ...

Calenda si iscrive al Pd - Gentiloni ringrazia. Renzi : niente consultazioni - vado a sciare : Il segretario del Pd: sconfitta chiara, apriamo pagina nuova. Non un reggente ma un segretario eletto dalle primarie. Spoglio quasi terminato per Senato e Camera.

Crisi Pd - Carlo Calenda : “Mi iscrivo al partito”. E da Gentiloni a Richetti tutti lo accolgono come il leader per il post Renzi : Bastano venti parole compulsate dallo smartphone e affidate ai social per vedere spalancate le porte, come se stessero tutti aspettando la mossa. “Non bisogna fare un altro partito ma lavorare per risollevare quello che c’è. Domani mi vado ad iscrivere al Pd”, scrive Carlo Calenda su Twitter di buon mattino. Sono passate 15 ore da quando Matteo Renzi ha deciso di non-dimettersi annunciando che darà lui le carte nelle ...

