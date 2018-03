Pd | Calenda | ' Alla larga dal M5s | il leader è Gentiloni'

Carlo Calenda iscritto al Pd/ L'ex ministro : "non mi candido alla segreteria" : Dopo l'annuncio delle dimissioni di Matteo Renzi, è caos nel Pd: il governatore della Puglia, Michele Emiliano, spara a zero sul segretario dem e anche sul ministro Carlo Calenda(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 22:00:00 GMT)

Pd - Calenda : 'Non sarò divisivo - non mi candido alla segreteria' : Il ministro Carlo Calenda esclude una sua candidatura alla segreteria del Pd e lo chiarisce rispondendo su Twitter a chi se lo augurava dopo l'annuncio della sua iscrizione al partito. "Non conosco il ...

Calenda : «Il Pd va risollevato - mi iscrivo». E Serracchiani si dimette dalla segreteria : L'annuncio del ministro: «Non bisogna fare un altro partito, ma risollevare questo». Il grazie di Renzi e di Gentiloni. Debora Serracchiani si dimette dalla segreteria

Pd : Richetti - Calenda bella notizia - si riparte alla grande : Roma, 6 mar. (AdnKronos) – “Preparo il comitato d’accoglienza! Che bella notizia @CarloCalenda! Si riparte alla grande”. Lo scrive su twitter Matteo Richetti, portavoce del Pd. L'articolo Pd: Richetti, Calenda bella notizia, si riparte alla grande sembra essere il primo su Meteo Web.

La mossa di Calenda : «Mi iscrivo al Pd». E Serracchiani si dimette dalla segreteria : L'annuncio del ministro: «Non bisogna fare un altro partito, ma risollevare questo». L'analisi della sconfitta: «Abbiamo dato la sensazione di essere un partito delle elite». E il presidente Chiamparino: «Io segretario? Perché no...»

Corsa Champions - Calendario fitto fino alla sosta per Lazio - Inter - Roma e Milan. Con un quinto incomodo. : Per il rinnovo c'è tempo' Totti agli Oscar dello Sport:'Spalletti capitolo chiuso, Di Francesco farà grande questa squadra' Napoli, senti Puyol: 'Bello vedere nuove squadre che giocano a calcio'

Calcio - Serie A 2017-2018 : Juventus Atalanta si giocherà il 14 marzo. Come cambia il Calendario fino alla 14ª giornata di ritorno? : Si poteva ipotizzare ma è arrivata l’ufficialità: la Lega di Serie A ha deciso che la gara tra Juventus ed Atalanta dello scorso 25 febbraio, rinviata per maltempo (fitta nevicata) e valevole per la settima giornata di ritorno del campionato, si disputerà il 14 marzo alle ore 18.00 presso l’Allianz Stadium di Torino. Trattandosi dell’unico buco nel calendario, la scelta era quasi obbligata. La Lega, inoltre, ha anche comunicato ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : programma - orari e tv della Final Eight. Il Calendario completo : Al momento non vi sono informazioni sulla copertura televisiva dell'evento, ma di certo la LEN trasmetterà in streaming tutte le sfide sul proprio sito internet, mentre, come accaduto per la prima ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : programma - orari e tv della Final Eight. Il Calendario completo : La Super Final dell’Europa Cup di Pallanuoto maschile metterà di fronte le otto squadre che hanno superato la fase eliminatoria: i due gruppi scaturiti per contendersi il trofeo sono i seguenti. Il Girone A sarà composto da Ungheria, Italia, Grecia e Spagna, mentre il Girone B sarà formato da Serbia, Francia, Montenegro e Croazia. La fase Finale della manifestazione, in sede da stabilire, si terrà dal 5 all’8 aprile: nei giorni 5, 6 ...

Embraco dice no alla cig e licenzia. L’ira di Calenda : «Questa è gentaglia» | : Contratti part time fino a novembre: niente cassa integrazione. Il ministro Calenda: «Vergonogoso e inaccettabile». Gli operai bloccano la Torino-Asti

Google Calendar per Android si aggiorna alla v5.8.18 introducendo la possibilità di copiare e duplicare gli eventi : Disponibile un nuovo aggiornamento per Google Calendar. Una boccata d'aria per chi utilizza il Calendario di Google con la nuova versione 5.8.18. Il nuovo update porta grosse novità relative agli eventi che ora, oltre ad aggiungere la possibilità di notificare vi e-mail agli invitati le eventuali modifiche, guadagnano due nuove opzioni nell'interfaccia del menù: "copia in" e "duplica". L'articolo Google Calendar per Android si aggiorna alla ...

Lavoro : c'è accordo per Ideal Standard. Su Embraco Calenda pronto alla guerra : Risolta la trattativa che teneva in bilico il futuro di 300 lavoratori, piano di investimenti da 30 milioni di euro. Intanto l'azienda del gruppo Whirlpool vuole chiudere la fabbrica di Riva di Chieri ...