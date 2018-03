Payday 2 Switch - recensione

Payday 2 - recensione della versione per console Nintendo Switch - SpazioGames.it : A quanto pare, però, i rapinatori mascherati hanno ancora qualcosa da dire, e per farlo hanno intenzione di sfruttare una delle piattaforme più diffuse e amate dai videogiocatori di mezzo mondo, vale ...

Payday 2 : la versione Switch a confronto con quelle PS4 e Xbox One in un video : Da pochi giorni Payday 2 è sbarcato anche su Nintendo Switch, con più di 50 rapine, oltre 150 armi, tantissimi rapinatori tra cui scegliere e l'aggiunta del personaggio di Joy.Ma come si comporta il titolo di Overkill sull'ibrida di Nintendo? Una prima idea ce la siamo fatta grazie a un video comparativo che metteva a confronto Payday 2 su Switch e PS4. Ora arriva l'analisi condotta da Digital Foundry che aggiunge al confronto anche la versione ...

Payday 2 : un video mette a confronto le versioni Switch e PS4 : Pochi giorni fa Payday 2 è approdato anche su Nintendo Switch, un'edizione che include più di 50 rapine, oltre 150 armi e tantissimi rapinatori tra cui scegliere, oltre al supporto per la funzione rumble e per il touch screen, senza contare l'aggiunta del personaggio di Joy.Con l'arrivo del titolo sull'ibrida di Nintendo, ecco spuntare in rete un interessante video comparativo che mette a confronto Payday 2 su PlayStation 4 e Switch.Il filmato, ...

Payday 2 : gli sviluppatori vogliono aggiungere la chat vocale su Switch : Avre3mo sicuramente avuti modo tutti di notare come la caht vocale su Nintendo Switch non sia particolarmente sfruttata, sottolinea Mynintendonews.Sono pochi i giochi la integrano, tra cui il più famoso è certamente Splatoon 2, e l'impatto che la sua asenza può avere sul'esperienza videoludica cambia naturalmente da gioco a gioco. Ebbene, saremo tutti d'accordo nel dire che coordinazione e lavoro di squadra in PayDay 2 sono fattori molto ...

Payday 2 : gli sviluppatori vogliono aggiungere la caht vocale su Switch : Avre3mo sicuramente avuti modo tutti di notare come la caht vocale su Nintendo Switch non sia particolarmente sfruttata, sottolinea Mynintendonews.Sono pochi i giochi la integrano, tra cui il più famoso è certamente Splatoon 2, e l'impatto che la sua asenza può avere sul'esperienza videoludica cambia naturalmente da gioco a gioco. Ebbene, saremo tutti d'accordo nel dire che coordinazione e lavoro di squadra in PayDay 2 sono fattori molto ...

Payday 2 : è stato pubblicato il trailer di lancio per Nintendo Switch : Payday 2 è sbarcato anche in Europa per Nintendo Switch, mentre l'uscita nordamericana è prevista per martedì.Di seguito possiamo farci un'idea di cosa aspettarci vedendo il trailer di lancio pubblicato per quest'occasione, come riporta Nintendoeverything.Payday 2 è un FPS cooperativo, sviluppato da Overkill Software, disponibile dal 13 agosto 2013 su Steam e dal 16 agosto dello stesso anno su conso le. È il seguito di Payday: The Heist. Il 24 ...

Payday 2 è disponibile per Nintendo Switch : Da oggi potrete organizzare il colpo perfetto, ovunque vi troviate, Payday 2 è finalmente disponibile per Nintendo Switch al prezzo consigliato al pubblico di €49,99.Con più di 50 rapine, oltre 150 armi e tantissimi rapinatori tra cui scegliere, Payday 2 per Nintendo Switch è l'esperienza di gioco definitiva e include il supporto per la funzione rumble e per il touch screen che rende la navigazione dei menu semplice e intuitiva.Per ...

Payday 2 disponibile da oggi su Nintendo Switch : PAYDAY 2 è disponibile da oggi su Nintendo Switch al prezzo consigliato al pubblico di €49,99. Con più di 50 rapine, oltre 150 armi e tantissimi rapinatori tra cui scegliere, PAYDAY 2 per Nintendo Switch è l’esperienza di gioco definitiva di PAYDAY 2 e include il supporto per la funzione rumble e per il touch screen che rende la navigazione dei menu semplice e intuitiva. PAYDAY 2 debutta su Switch Per celebrare ...

Payday 2 per Switch sarà indietro rispetto a PS4 e Xbox One dal punto di vista degli aggiornamenti : Domani, 23 febbraio, è il giorno dell'arrivo di Payday 2 per Nintendo Switch, lo shooter di Starbreeze arriva finalmente sull'ibrida e, in occasione del lancio, un recente video ci ha mostrato questa versione in movimento.Dopo l'uscita su PS3, Xbox 360, PC e, successivamente su current gen, il gioco approda anche sulla console di Nintendo ma, a quanto pare, questa versione sarà indietro rispetto a PS4 e Xbox One dal punto di vista degli ...

Payday 2 : un nuovo video mostra la versione Switch : Sul finire dello scorso anno i responsabili di Payday 2, Overkill Software, avevano reso nota la data di uscita ufficiale del gioco per Nintendo Switch.Lo shooter cooperativo arriverà tra pochissimo sull'ibrida, ovvero domani, 23 febbraio e, in vista del lancio, ecco che GoNintendo riporta un interessante filmato della durata di circa 20 minuti che ci permette di vedere Payday 2 in azione su Switch:Che ne pensate?Read more…