Passo decisivo LG G6 per l’aggiornamento Oreo? Tappa importante raggiunta

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Inizia un po' ad intravedersi la luce per LG G6 in termini di ricezione dell'aggiornamento. Un argomento di cui il colosso coreano non ha quasi mai discusso in prima persona, ma che non per questo non avrà preso nella giusta considerazione.Solo qualche giorno fa vi avevamo dato notizia del salto diretto alla versione 8.1, che avrebbe permesso al team di sviluppo il passaggio alla versione intermedia rappresentata da Android 8.0 (lo stesso trattamento sarà riservato ad LG V30).Oggi più di ieri qualcosa si sta muovendo, vista la pubblicazione dei sorgenti del kernel relativi ad LG G6 sulle pagine del portale ufficiale destinato alla diffusione dei codici open source. Una mossa, questa, in genere successiva alla distribuzione di un nuovo software, ma che in questo caso l'ha preceduta, segno che comunque con i tempi di avvio roll-out dovremmo esserci, giorno più giorno ...