Passione | colpa | perdono La letteratura italiana è arrivata al CroceVia

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Quando NN editore quelli fortunati e bravi che hanno fatto il botto con Kent Haruf, tanto per essere chiari lanciò l'idea di creare non più collane, ma serie, era il 2015: «Se fosse un serie tv sarebbe Black mirror, che ha episodi che stanno in piedi da soli pur facendo parte di un ragionamento comune». Così l'allora neoeditore Alberto Ibba ci aveva spiegato il concetto di «serie» per la neonata casa editrice milanese, che aveva deciso di sfondare la quarta parete imposta da un mercato spesso ancora troppo ingessato su un vecchio concetto di libro e di sostituire le classiche collane per soddisfare i linguaggi e le attese ispirati dalle generazioni che proprio grazie alle serie erano tornati ad amare la tv e che grazie alle serie, chissà, potevano tornare o cominciare ad amare i libri.Ora NN ha fatto partire, dopo ...