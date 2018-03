Passione - colpa - perdono. La letteratura italiana è arrivata al CroceVia : Quando NN editore quelli fortunati e bravi che hanno fatto il botto con Kent Haruf, tanto per essere chiari lanciò l'idea di creare non più collane, ma serie, era il 2015: «Se fosse un serie tv sarebbe Black mirror, che ha episodi che stanno in piedi da soli pur facendo parte di un ragionamento comune». Così l'allora neoeditore Alberto Ibba ci aveva spiegato il concetto di «serie» per la neonata ...