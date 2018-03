Parla Gattuso | “L’Arsenal ha problemi ma è più forte di noi”

Gattuso - presto Parlare di Gattusismo : ANSA, - MILANO, 24 FEB - È presto per parlare di Gattusismo. Il Cholismo è un'altra cosa ma rispetto a Simeone mi piace più il palleggio e meno il gioco sulle seconde palle. Io prendo pochi gol e ...

Milan - Mirabelli Parla del futuro : da Gattuso a Cutrone e Donnarumma : Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Milan, è stato intervistato da Sky Sport prima della gara contro il Ludogorets. L’argomento principale è stato il futuro di Gattuso: “Non abbiamo mai parlato di traghettatore, ero convinto che Gattuso potesse dare qualcosa di importante, altrimenti non avremmo fatto questa scelta. Gattuso ha preso una situazione difficilissima, vorrei vedere Gattuso lavorare dal primo giorno di ritiro, ...

Milan - Gattuso : 'Non Parlatemi di stanchezza. Il mio futuro? Aspetto anche fino al 31 agosto' : A Coverciano, cinque anni fa, l'ho sentito parlare e mi ha affascinato, mi ha aperto un mondo. In questi anni da lui ho fatto qualche copia-incolla'. Partita. 'Bisogna fare una grandissima ...

Berlusconi Parla ancora di Milan : la solita solfa propinata a Gattuso : Le elezioni sono alle porte e come per incanto Silvio Berlusconi inizia a parlare quasi giornalmente del Milan. L’ex patron rossonero vuole far “sentire” la sua vicinanza ai tifosi, forse anche per far risuonare il proprio nome nelle menti dei supporters a poche settimane dalle elezioni. Ma tant’è, fatto sta che anche oggi Berlusconi ha parlato di Milan, con la sua solita solfa sulle due punte non schierate da Gattuso. ...

Galliani torna a Parlare del Milan : il rapporto con Barbara Berlusconi e un retroscena su Gattuso : Nel corso del programma ‘Faccia a Faccia’, in onda su La7, Adriano Galliani è tornato a parlare del Milan. L’ex amministratore delegato rossonero ha svelato che con Barbara Berlusconi il rapporto è stato complicato, quando entrambi si occupavano della squadra rossonera: “Il rapporto con Barbara Berlusconi è stato difficile non posso mentire”. Poi Galliani ha raccontato un retroscena che ha come protagonista ...

Mauro : 'Gattuso deve urgentemente Parlare con Donnarumma' : Dagli studi di Sky Sport , Massimo Mauro ha detto la sua sul Milan di Rino Gattuso : 'Il Milan sta cambiando marcia, ma credo Gattuso debba urgentemente parlare con Donnarumma. Sta sbagliando troppo spesso e qualcosa ...

Mercato Milan - Parla Gattuso e sorprende tutti : ecco la sua richiesta Video : Il #Milan non si può certamente considerare del tutto guarito dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia, ma sicuramente questo risultato ha contribuito a porre fine ad un periodo di sconfitte e di forti malumori tra i tifosi. Il prossimo impegno con la Fiorentina, probabilmente vedra' in campo una squadra un po' stanca dopo i 120 minuti disputati nel corso della settimana, ma #Gattuso cerchera' di cambiare alcuni uomini per esorcizzare questo ...

Video/ Milan Inter (1-0) : highlights e gol della partita. Parla Gattuso (Coppa Italia - quarti) : Video Milan Inter (1-0 dts): gli highlights e i gol della partita per i quarti di finale della Coppa Italia, derby a San Siro. Cutrone regala la semifinale ai rossoneri al 104'.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 10:06:00 GMT)

Milan - Mirabelli si prende le responsabilità : poi Parla di mercato e della posizione di Gattuso : Brutta sconfitta per il Milan contro l’Atalanta, situazione sempre più difficile per i rossoneri. Ecco l’analisi di Mirabelli ai microfoni di Sky Sport. Su gennaio e il mercato: “Oggi non pensiamo a gennaio per il mercato, vorremmo arrivare a gennaio con qualche vittoria. Abbiamo già chiesto scusa ai tifosi domenica scorsa, lo facciamo ancora. Sapevamo che questo progetto era lungo e tortuoso, forse ci aspettavamo qualche ...