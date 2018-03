Parigi Nizza 2018 4^ tappa streaming video e diretta tv | percorso | orario | vincitore

Parigi-Nizza 2018 : Jonathan Hivert si impone nella terza tappa. Battuto Luis Leon Sanchez che diventa leader : Finale a sorpresa nella terza tappa della Parigi-Nizza, 210 km da Bourges a Châtel-Guyon, con la vittoria del francese Jonathan Hivert, che supera in uno sprint ristretto Luis Leon Sanchez e Rémy Di Grégorio. Questi tre corridori sono riusciti ad anticipare il gruppo con una bella azione negli ultimi 20 km. La fuga di giornata parte subito dopo il via con Jay Thomson (Dimension Data), Fabien Grellier (Direct Energie) e Przemyslaw Kasperkiewicz ...

Parigi-Nizza - Groenewegen sontuoso : Un super Dylan Groenewegen ha messo la sua firma sulla seconda tappa della Parigi Nizza. Il velocista olandese della Lotto NL Jumbo ha esploso uno sprint sontuoso, con cui ha messo in fila Elia Viviani e Andrè Greipel. Per Groenewegen è la quinta vittoria stagionale, ad appaiare proprio Viviani tra i plurivittoriosi in questo scorcio iniziale di 2018. Da segnalare anche una bella e coraggiosa fuga di Manuele Boaro, rimasto in testa alla corsa ...

Parigi-Nizza 2018 - seconda tappa : Dylan Groenewegen batte Elia Viviani allo sprint. Demare resta leader : seconda tappa per la Parigi-Nizza, dopo l’arrivo insidioso di ieri, oggi, in quel di Vierzon, abbiamo assistito alla prima vera volata di gruppo. Su un lungo rettilineo in pendenza ad imporsi è Dylan Groenewegen con uno sprint lanciato lunghissimo: l’ex campione olandese della LottoNL-Jumbo ha battuto l’azzurro Elia Viviani. resta in maglia gialla di leader il transalpino Arnaud Démare. Inizio di gara particolare quello ...

Dalla Parigi-Nizza al Giro - arrivano le Classiche : le speranze azzurre sono tutte sui giovani : Purtroppo l'Italia continuerà a non avere formazioni Pro Tour nel contesto di un mondo che appare in crisi economica per le crescenti e folli spese per allestire gli organici. In difficoltà, e a ...

Parigi-Nizza 2018 - Arnaud Demare si aggiudica in volata la prima tappa. Izagirre battuto al fotofinish : Arnaud Démare conquista al fotofinish la prima tappa della Parigi-Nizza. Il campione nazionale francese ha avuto la meglio per pochi millimetri sullo spagnolo Gorka Izagirre dopo un’avvincente volata sul traguardo in pavé di Meudon. La fuga di giornata parte subito dopo il via formata da tre corridori: Pierre Rolland (EF-Drapac), Pierre-Luc Perichon (Fortuneo-Samsic) e Jurgen Roelandts (BMC Racing). Il loro vantaggio rimane stabile attorno ai 2’ ...

Parigi-Nizza 2018 - prima tappa (domenica 4 marzo) : Chatou – Meudon. Subito un arrivo insidioso : Scatta la Parigi-Nizza: la breve corsa a tappe transalpina parte oggi, domenica 4 marzo, con la prima frazione da Chatou a Meudon, di 134.5 chilometri. Andiamo a scoprirla. Altimetria Percorso Frazione breve, ma già insidiosa, con tre Cote da affrontare. Le prime due sono comunque distanti dal traguardo, precedute da un lunghissimo tratto pianeggiante. L’ultima invece è proprio nei pressi dell’arrivo: pendenze non asprissime, ma i ...

Parigi-Nizza 2018 : incertezza nella lotta per la generale - tanti velocisti presenti : Fondamentale, anche per sgranare la classifica, la cronometro individuale di Saint-Etienne, 18 chilometri che possono fare la differenza nell'economia di una corsa di questo tipo. L'unico vero arrivo ...

Parigi-Nizza 2018 : incertezza nella lotta per la generale - tanti velocisti presenti : Domani prenderà il via da Chatou, nei pressi della capitale francese, la Parigi-Nizza 2018. Otto tappe che, alle porte della stagione delle Classiche, possono consentire a diversi uomini di affinare la condizione, pur senza perdere il fascino di una corsa sempre soddisfacente da vincere, nonostante una startlist che quest’anno nemmeno si avvicina a quella della Tirreno-Adriatico, il suo corrispettivo italiano che prenderà il via nella ...

Parigi-Nizza 2018 - le ambizioni degli italiani : Elia Viviani e Matteo Trentin puntano alle tappe. Obiettivo Classiche : Salvo sorprese delle ultime ore, dovrebbero essere nove i corridori italiani al via della Parigi-Nizza 2018, breve corsa a tappe che segna l’avvicinamento alla stagione delle Classiche, a patire dalla Milano-Sanremo. Quest’anno, diversi big hanno scelto la Tirreno-Adriatico, ma non mancheranno i grandi campioni anche nella corsa francese. Andiamo a vedere con quali ambizioni si presentano al via gli azzurri presenti nella corsa che ...